La confesión de JK Rowling de haber sufrido agresión sexual y la controversia por sus tuits sobre las personas trans

Unos tuits considerados por algunos como «transfóbicos» acabaron con una confesión acerca de una experiencia personal traumática.

JK Rowling dijo el miércoles que ha abordado la conversación sobre las personas trans debido en parte a su experiencia personal con el abuso doméstico y la agresión sexual.

La autora de la saga Harry Potter confrontó las críticas por su respuesta a un artículo de prensa que titulaba con la expresión «personas que menstrúan» en lugar de incluir la palabra «mujeres».

En un extensa publicación en su blog personal escribió que lleva años siguiendo de cerca el «debate en torno a la identidad de género«, en parte como una investigación para una serie de libros, pero también como algo «intensamente personal».

Su experiencia como sobreviviente de abuso doméstico y de agresión sexual, dice, provocó una «preocupación acerca de los espacios son utilizados por un solo sexo«, como los baños públicos o las prisiones.

«Cuando abres las puertas de los baños y vestidores a cualquier hombre que crea o sienta que es una mujer (…) abres la puerta a cualquiera y a todos los hombres que deseen entrar», escribió.

En el mismo texto, se refirió específicamente a la intención del gobierno escocés de «aprobar unos controvertidos planes de reconocimiento de género, que en efecto va a significar que todos los hombres que necesiten ‘convertirse en una mujer’ pueden decir que lo son».

Rowling dijo que creía que «la mayoría de las personas identificadas como trans no representan una amenaza a los demás sino que «son vulnerables(…) y merecen protección«.

Sin embargo, opinó también que el movimiento por el activismo trans «está haciendo un daño comprobable al tratar de erosionar a la ‘mujer’ como clase política y biológica y ofrecer un encubrimiento a los depredadores».

La controversia comenzó la semana pasada, luego de que Rowling respondiera al titular de «personas que menstrúan» con el tuit: «Estoy segura de que debe haber existido una palabra para esas personas. Alguien que me ayude».

Finalizó el tuit escribiendo «Wumben? Wimpund? Woomud?» en un intento de alterar la palabra «women», que en inglés significa mujeres.

Algunos señalaron a la autora como transfóbica, pero Rowling se mantuvo firme en sus comentarios y dijo que «no es odio decir la verdad».

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020