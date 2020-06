Exportaciones de Nicaragua sobreviven a impacto de la pandemia: envíos crecen más de 14% y estas son las razones

Las exportaciones nicaragüenses siguen creciendo, pese a que la expansión del coronavirus ha afectado a los principales socios comerciales de Nicaragua, según datos preliminares del Cetrex. Entre enero y mayo de este año los envíos aumentaron 14.2 por ciento en volumen y 14.45 por ciento en ingresos.

Según cifras oficiales, en los primeros cinco meses del año el país habría captado 1,359.46 millones de dólares, es decir 171.67 millones de dólares más con respecto al mismo periodo del 2019, cuando se percibió 1,187.99 millones de dólares.

En cuanto a volumen se observa que en el periodo antes mencionado hubo un crecimiento del 14.2 por ciento, al enviar al exterior 1,256.02 millones de kilogramos de productos, superior a los 1,099.40 millones de kilogramos, enviados en el mismo tiempo el año pasado. Estas cifras son preliminares y deberán ser confirmadas por el Banco Central.

Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) señala que si bien es cierto que el sector ha venido creciendo, hay mucha incertidumbre por la afectación que podría generar el coronavirus y preliminarmente en el escenario más negativo habían proyectado este año una caída del 16 por ciento.

Lea además:Así se han comportado las exportaciones en el primer cuatrimestre en medio de la pandemia del Covid-19

«El panorama es tan incierto que podemos quedar tablas, o puede haber una caída, pero no sabemos, en el peor escenario podría caer un 16 por ciento y en el mejor escenario hasta podría subir, no podemos predecir porque todo puede variar, a parte nunca hemos estado en un mercado con una afectación tan importante como la del Covid-19», dijo Jacoby.

Es decir que pese a que hasta mayo el sector ha logrado sostener el crecimiento de sus envíos, los exportadores consideran que no está claro si este dinamismo se va a mantener más allá de ese mes, debido a la incertidumbre por el impacto de la pandemia en los socios comerciales.

Resulta que países como Estados Unidos han comenzado el proceso de reapertura de sus economías, pero existen fuertes temores de un rebrote que obliguen a las autoridades a retomar duras restricciones. En el caso de Centroamérica, que es el mercado natural de Nicaragua, el proceso es aún más lento y poco claro.

Incertidumbre por precios

Y aunque entre enero y mayo de este año el precio promedio por cada kilogramo exportado a nivel global se mantuvo invariable, el sector se vio favorecido por mejoras en la paga de varios productos de los principales 20 que componen la cesta comercial externa del país.

Los datos oficiales indican que el país recibió en el periodo de referencia- entre enero y mayo-, por cada kilogramo exportado 1.08 dólares en promedio, igual que el año pasado en similar lapso. Sin embargo, el precio promedio de los principales 20 recibieron 1.70 dólares por kilogramo, mientras que el año pasado fue 1.65 dólares.

Hasta mayo, los principales diez productos de exportación fueron: café, carne de bovino, oro en bruto, azúcar de caña, frijoles, maní, queso morolique, tabaco en rama, camarón de cultivo y pescado. Estos diez productos representaron el 77.7 por ciento del total de ingresos.

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) detalla en su informe mensual de mayo, que los productos que muestran un incremento interanual han sido el oro con 46.95 millones de dólares adicionales, la carne de bovino con 37.11 millones de dólares y el café con 31.32 millones de dólares.

Mientras que los que más disminuyeron en el comparativo interanual, según APEN con datos del Cetrex, están: los productos del mar con menos 4.85 millones de dólares; el maní con una reducción de 4.78 millones de dólares; y el ganado bovino con una merma de 4.12 millones de dólares.

Lea también:Exportaciones generan 829.59 millones de dólares en el primer trimestre del 2020, pero la amenaza del coronavirus está latente

Así le fue al café y a la carne

Hasta mayo, el café generó en divisas al país 295.41 millones de dólares, 31.31 millones de dólares más que el año pasado, principalmente por un aumento en el volumen y por el precio, el cual pasó de 2.8 dólares a 3.0 dólares por kilogramo.

José Ángel Buitrago, miembro de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan), manifestó que posiblemente en el ciclo siguiente se vea la afectación de la crisis actual.

“Los productores están haciendo de tripa corazones y el sector se ha mantenido porque el café es una planta perenne y no se puede abandonar porque se pierde la producción, entonces el productor está dejando pasar esto y están haciendo el mínimo manejo del campo, se ha fertilizado menos, entonces pudiera ser que viéramos una disminución en la cosecha y a eso se suma la crisis que se enfrenta por el coronavirus, que no nos va afectar ahorita pero si más adelante”, dijo Buitrago.

En el caso de la carne, este producto dejó al país 237.57 millones de dólares, superior a los 200.46 millones de dólares que ser percibió en el mismo periodo del año pasado. Este producto al igual que el café se vio beneficiado por un aumento en el volumen exportado y porque el precio pasó de 4.5 a 4.6 dólares por kilogramo.

René Blandón, presidente de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua (Conagan), señala que el sector se ha visto beneficiado por el comportamiento de los primeros meses, sin embargo considera que los meses siguientes serán más duros.

Puede interesarle:Caen los precios de los alimentos a nivel mundial por pandemia. Estos son los productos en Nicaragua que serán impactados

“Sí ha incrementado las exportaciones, pero ha sido resultado de los primeros meses, luego ha venido decayendo por dos razones, primero porque la gente no tiene el entusiasmo de vender el ganado porque se están cuidando; y segundo es que abril, mayo, junio, son meses bien críticos, en cuanto a la oferta de ganado, porque el verano está terminando, el ganado se va a reponer pero ahí no más entra el invierno y el pasto comienza a crecer, entonces el ganado se pone delgado y hay que retenerlo, no se puede vender”, dijo.

Principales destinos de los envíos

Entre enero y mayo se realizaron exportaciones a 85 destinos. El principal destino fue los Estados Unidos con 603 millones de dólares, que significaron el 44.5 por ciento del total de las exportaciones. Le sigue El Salvador con 133.14 millones de dólares y en tercer lugar Costa Rica con 69.10 millones de dólares.

“A pesar de estar fuertemente azotado por la pandemia del coronavirus, las exportaciones a Estados Unidos siguen incrementando en el acumulado anual, pero también incrementaron en el comparativo mensual de mayo. Los productos que más han contribuido al incremento intermensual son azúcar, carne, frijoles, mangos, maní y okra”, detalla el informe de APEN.