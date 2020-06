Dictadura ha sacado del sistema de salud a al menos 16 médicos especialistas durante la pandemia

En casi tres meses de pandemia, la dictadura Ortega-Murillo ha despedido a 14 médicos – entre especialistas y subespecialistas- y forzado la salida de al menos dos doctores, lo que significaría que 16 profesionales de la salud ya no están prestando sus servicios al sistema de salud público.

Este es el reporte que maneja la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), y que vendría a unirse a los doctores y personal médico despedido en abril de 2018: en total serían 470 personas afectadas, de los cuales 260 son médicos y 137 se encuentran exiliados. Hasta en enero de este año se registraba 87 casos de renuncias bajo coacción.

No obstante, el doctor Javier Núñez, vicepresidente de la UMN, considera que la cifra de despedidos durante estos tres meses de pandemia en el país puede ser más alta, debido al temor de la persona de sufrir represalias si denuncia el hecho.

«Yo puedo decir que hay más trabajadores despedidos pero la represión, el miedo, las amenazas que han recibido los han limitado a poner la denuncia. Esto que ha pasado con esta pandemia es inaudito, es una irresponsabilidad total correr a 14 médicos, especialistas y subespecialistas de varias ramas de la medicina, esto deja el sistema enclenque, más inválido de lo que estaba, vos corrés a 14 médicos y esto va afectar directamente a los nicaragüenses», declaró el doctor Núñez.

El representante de la UMN agregó que si bien el despido del personal de salud afecta directamente al sistema sanitario y a los ciudadanos, detrás de las salidas también está la preocupación de los médicos de sufrir algún tipo de represión y de encontrar la manera de llevar el sustento a sus familias.

Al respecto, el doctor José Luis Borgen, miembro de la UMN, señaló que el régimen ha ejercido desde abril de 2018 hasta la actualidad una «represión brutal» contra el gremio médico, quienes han sido asediados, perseguidos, golpeados, criminalizados, juzgados, y en el peor de los casos, declarados en «muerte cívica»; tal y como él lo está viviendo. La fuente médica lleva casi siete meses siendo asediado día y noche por la Policía Orteguista, impidiendo brindar consultas médicas en su propia casa.

Despedidos por no callar

Las fuentes médicas señalaron que todo este panorama adverso contra del gremio es por razones políticas, porque los médicos han alzado sus voces y han denunciado, en diferentes escenarios, los atropellos que realiza la dictadura Ortega-Murillo contra los nicaragüenses.

El doctor Borgen consideró que los recientes despidos masivos que realizó el régimen fue porque los médicos rompieron el secretismo que quería mantener el Ministerio de Salud, Minsa, con respecto a la crisis del coronavirus. «El despido es precisamente porque el manejo de la pandemia es político, porque al fracasar la estrategia que ha tenido el Ministerio de Salud para enfrentar la crisis, y al haber exigencias de parte del gremio médico, que haya transparencia en la información, liberación de las pruebas de Covid, que haya insumos en las unidades de salud, entonces los médicos rompieron el secretismo y sigilo que mantenía el Minsa al negar la crisis del coronavirus», destacó.

Las fuentes médicas coincidieron en que la filtración de información que realizaron los médicos, en cuanto a casos de contagios y muertes por Covid-19 en los hospitales, «rompió» las estrategias del régimen de ocultar y negar el verdadero impacto de la pandemia, al punto de obligar a reconocer que había en una semana hubo más de 250 contagios.

«El Ministerio de salud implementó estos despidos como una amenaza e intimidación hacia el gremio médico y trabajadores de salud (porque) se ha denunciado la falta de apoyo a las instituciones (de salud)», expresó el doctor Borgen.

Por su parte el doctor Núñez lamentó que los médicos por elevar su voz, de exigir que les proveyeran de los materiales de protección se les haya despedido de hospitales donde llega la gran mayoría de nicaragüenses.

Dos años sin recibir sus indemnizaciones

El doctor Núñez destacó que el daño de los despidos no es solo quedar sin trabajo, sino también quedar sin liquidación ni indemnización. Hasta ahora, los médicos que fueron despedidos en el 2018 no han recibido su pago. La fuente médica fue despedido en septiembre de 2018, durante la insurrección cívica de abril, y hasta la fecha no ha recibido ni un solo centavo de su indemnización. Considera que lo mismo pasará con los nuevos despidos.

«En estos dos años a nadie han liquidados y han hecho una serie de trampas en el Ministerio de trabajo y en los juzgados laborales para no pagar y archivar los expedientes de cada uno de los trabajadores de la salud que se le violentó los derechos», declaró la fuente.

Sobre esto, el abogado Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), afirmó que el organismo lleva varios casos de despidos de doctores que ocurrieron en el 2018, y que hasta ahora el Poder Judicial hace «tácticas dilatorias», y cuando se logra obtener sentencia «simplemente caen en rebeldía, en desacato» de no pagar.

«De una u otra manera los jueces evaden la obligación que tienen de impartir justicia, darle a cada quién lo suyo», subrayó el abogado, quien añadió que la CPDH expuso estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Animan a seguir alzando la voz

Las doctores animaron a los profesionales de salud a seguir denunciando las arbitrariedades que realiza el régimen y a fortalecerse como gremio por el bien del pueblo de Nicaragua. «No vamos a dejar de denunciar, no vamos a dejar el pueblo desprotegido, no somos el Ministerio de Salud pero vamos a seguir insistiendo en educar a la población, a llamar a la cuarentena voluntaria que es la única forma en este momento de aplanar la curva y romper la cadena de contagio», reconoció el doctor Núñez.

Y agregó: «Hay amenazas extremas, hay miedo de que te corran, que no te indemnizan, sin percibir el salario con el que mantenías tu entorno familiar, existe ese miedo, quizás todos los que fuimos corridos desde el 2018 tuvimos ese miedo, sin embargo, hay un momento en que la patria demanda a sus hijos tomen las decisiones correctas, y las decisiones correctas en este momento es poner un alto a esto, y si en ello les va que sean despedidos, a patria se los va a recompensar y el pueblo se los va agradecer porque han tomado la decisión correcta».