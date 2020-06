Edén Pastora, comandante Cero, está en condición «grave», aseguran dos de sus hijos

La salud del exguerrillero Edén Pastora, conocido como el comandante Cero, empeoró en las últimas horas y su condición es «grave», confirmaron a LA PRENSA sus hijos Álvaro y Emilio Pastora.

«Está grave, pero no ha muerto», aseguró vía telefónica Emilio Pastora quien reside en el exterior. Emilio Pastora dijo que se había comunicado con los médicos en el hospital Militar, donde desde hace días está hospitalizado el exguerrillero con problemas respiratorios, y que la habían informado que la condición de su papá es delicada.

El medio de Costa Rica, El Observatorio, publicó la tarde de este sábado sobre la muerte de Edén Pastora. LA PRENSA se comunicó con este medio donde se aseguró que el hijo de Pastora, Emilio les confirmó el fallecimiento de su papá a las 3:45 de la tarde de este sábado. Sin embargo, cuando LA PRENSA llamó a Emilio Pastora dio otra versión, diciendo que su papá estaba grave pero aún con vida, información que le habían dado en el hospital.

Por su parte Álvaro Pastora dijo que los médicos del hospital Militar que atienden al comandante Cero no le han comunicado que ha sufrido desmejoría en su salud.

Desde la mañana de este sábado 13 de junio ha circulado en las redes sociales información sobre el supuesto fallecimiento de Edén Pastora, aliado político del dictador Daniel Ortega, sin embargo sus familiares lo han desmentido, aunque sí reconocieron que se ha complicado sus problemas de salud.

«A mí me tienen los médicos que decir cómo está él (Edén Pastora), tenemos comunicación directa con los doctores. No me han dejado verlo», dijo Álvaro Pastora quien aseguró que se dirigía al hospital Militar a conocer de primera mano cuál es la situación del comandante Cero, ya que medios de comunicación internacional han publicado sobre el fallecimiento de su padre.

De manera extraoficial se conoció que se sospechaba de que tenía Covid-19, sin embargo, esposa Yolanda Torres dijo que el Comandante se estaba recuperando de una bronconeumonía, pero no de Covid-19. «Le puedo asegurar que está bien. Lo mandaron a recuperarse a la casa. Estuvo tres días, pero está todo bien», dijo vía telefónica el pasado 5 de junio. Pastora había estado primero internado en el hospital Carlos Roberto Huembes, pero abandonó ese centro cuando se sintió mejor, aseguraron fuentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Días después tuvo una recaída por lo que fue hospitalizado nuevamente, empeorando su condición las últimas horas.

Las acciones de Pastora

Pastora es un político de 83 años. Saltó a la fama en agosto de 1978 por su participación en el asalto al Palacio Nacional. Fue candidato presidencial en 2006.

Durante este segundo gobierno de Daniel Ortega, que lleva más de 13 años desde 2007, Pastora se convirtió en funcionario público delegado para el dragado del Río San Juan de Nicaragua, proyecto que lleva ya más de una década.

Desde este puesto provocó un daño ambiental por el cual Costa Rica demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, y el país tuvo que pagar 378, 890 dólares de indemnización a los costarricenses.