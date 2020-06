Nueva York autoriza a grabar vídeos de la policía y mantener los archivos

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, convirtió en ley este domingo (14.06.2020) un proyecto que reconoce el derecho de una persona a registrar la actividad de la policía y a mantener la custodia de esa grabación y de cualquier instrumento utilizado para hacer el video.

La nueva normativa se suma a otras medidas convertidas en ley esta semana con miras a una transparencia en la policía y que incluye el rediseñar a esa agencia del orden, tarea que Cuomo ha puesto en manos de la comunidad y el Gobierno en conjunto. «La transparencia es fundamental para renovar la confianza de la comunidad en nuestros sistemas de vigilancia», indicó Cuomo en un comunicado al anunciar la firma del proyecto de ley.

I signed into law two more bills today.

The first bill affirms the right to record police activity.

The second launches a Dept of Health study on health impacts of COVID-19 on minorities in NYS.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 14, 2020