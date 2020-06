Coalición Nacional enfrenta amenazas de desintegración a días de presentar sus estatutos

Miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y de la Alianza Cívica señalaron a los partidos Ciudadanos por la Libertad (CxL) y al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de gestar la ruptura de la Coalición Nacional para conformar, cada partido, sus propias alianzas electorales, lo que adviertieron respondería a una estrategia de dividir el voto opositor lo que favorecería la permanencia del dictador Daniel Ortega en el poder.

Luciano García, presidente del organismos Hagamos Democracia que es miembro de la UNAB, acusó a los partidos políticos de «convertirse en un tranque» para la unificación de todos los sectores sociales, políticos, de estudiantes, productores y empresariales que aspiran enfrentar unidos en una casilla al partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las eventurales elecciones nacionales del 2021.

La amenaza que enfrenta la Coalición Nacional y que podría desintegrarla, fue confirmada por Medardo Mairena y José Pallais, de la Alianza Cívica, en la mesa multisectorial de la Coalición.

«Esos partidos políticos, CxL y el PLC con su tradicional manera de hacer política te quieren imponer su voluntad, pasando por encima del dolor de las víctimas de la masacre, de sus familias, de los exiliados, de quienes en verdad han estado al frente de la resistencia contra el régimen criminal de Ortega», aseguró García, exiliado en Costa Rica.

Hagamos Democracia es de las organizaciones a las que el régimen a través del Ministerio de Gobernación y los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, le quitó la personería jurídica acusándoles, sin pruebas, de haber financiado el «golpe de Estado» como descalifican las manifestaciones sociales iniciadas en abril del 2018.

El opositor García insistió en señalar a la dirigencia del PLC y CxL de que han pretendido usar a la Coalición «para oxigenarse», y ahora «se convierten en un tranque, parecen ser agentes enviados por el orteguismo a sembrar cizaña en la Coalición, promueven la exclusión de otros sectores, tanto el PLC y ahora CxL son factores de desintegración de la oposición que pide el pueblo», afirmó.

Más de trescientos muertos, miles de heridos, unos cien mil exiliados, 86 presos políticos, asedio y amenazas contra excarcelados políticos y sus familias, y la represión permanente contra todo ciudadano que reclama contra la dictadura de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, es parte de los crímenes atribuidos al régimen desde abril del 2018.

Las organizaciones firmantes de la Coalición Nacionalo son la Alianza Cívica y la UNAB,el PLC, partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama); Partido Restauración Democrática (PRD) y los movimientos Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), que agrupa a excontras, y el Movimiento Campesino, liderado por Medardo Mairena. CxL se ha resistido a formar parte de la Coalición Nacional.

«La ruptura de la Coalición sería la muerte cívica de Nicaragua, sería una catástrofe para las familias de las víctimas, para las víctimas de la represión. Los partidos en este momento deben ser humildes, tanto el PLC como el CxL promueven la exclusión y eso es dividir el voto de los opositores, no buscan la democracia de Nicaragua sino que causarán su hundimiento total», reclamó García.

Campaña dirigida por aliados del orteguismo

García, miembro de la UNAB, dijo que CxL y el PLC perdieron la credibilidad y confianza ante la mayoría de los ciudadanos porque en el pasado solo han velado por sus intereses particulares, e incluso recordó que la cúpula del PLC, encabezada por el expresidente Arnoldo Alemán, arrastra el pacto que hizo con Ortega para reformar la Constitución en el 2000, lo que le allanó el camino al dictador para retomar el poder y mantenerse a través de fraudes electorales desde el 2007. Ahora, dijo García, no pueden ser causantes de la destrucción del esfuerzo de unidad que le ha costado conformar a los sectores de la sociedad civil.

José Pallais, miembro de la Alianza Cívica en la mesa multisectorial en la Coalición, confirmó que enfrentan una campaña a lo interno como externamente, de grupos afines al orteguismo y del propio régimen para frenar el avance de la agrupación opositora.

«Mucha gente ligada al régimen había apostado que en la Coalición no iba a ponerse de acuerdo en la arquitectura y no formularían la propuesta de estatutos. La noticia de que la mesa multisectorial terminó su trabajo y entregó a las organizaciones el documento para que los conozcan y discuta cada sector, descolocó a muchos y provocó una campaña muy intensa para querer abortar el nacimiento de la Coalición Nacional. Estarían detrás de esto intereses ligados al orteguismo y el orteguismo mismo», explicó Pallais.

Pallais se negó a señalar si los partidos políticos son parte de esa campaña, pero refirió que «esos intereses están en varios lados, y es evidente al identificar la fuentes de donde vienen los ataques a la Coalición Nacional».

Presidentes de CxL y PLC niegan acusaciones

LA PRENSA se comunicó con Kitty Monterrey, presidenta nacional de CxL, pero no respondió las llamadas telefónicas. Aunque por mensaje de texto se limitó a decir que era «vil calumnia» los señalamientos contra su partido.

Miguel Rosales, presidente nacional del PLC e integrante de la mesa sectorial de la Coalición negó los señalamientos de Luciano García, de la UNAB. «No sé cuál es el fundamenmto de sus declaraciones si él no está dentro de la mesa multilateral. No sé de dónde hace esos señalamientos», respondió el político.

«Falso de toda falsedad. El PLC ha tenido total éxito en su participación en la Coalición Nacional y nos hemos ganado el respeto dentro de todas las organizaciones, a la responsabilidad, seriedad y profesionalismo que el PLC en la Coalición», dijo Rosales, quien la semana pasada fue designado presidente nacional de su partido en un proceso que obvió la elección interna «por causa de la pandemia».

Según Rosales tras el consenso de los miembros solo está pendiente la firma de lo que es la constitución de la Coalición, por lo que calificó de «insólito» que se acuse a su partido de causante de división.

«El que salga diciendo otra cosa es insólito, porque no se está discutiendo nada más. No hemos sido obstáculo a ningún avance. La arquitectura, el 95 por ciento, es la propuesta hecha por el PLC, por eso hemos contribuido al avance. Ante esos señalamientos (de división) que me está diciendo, estoy sorprendido», dijo Rosales.

Los directivos nacionales de Ciudadanos por la Libertad se negaron a sumarse a la Coalición Nacional, cuando siete organizaciones sociales y partidos políticos que agrupan a más de cien asociaciones opositoras, firmaron la proclama el pasado 25 de febrero. Y el pasado 2 de junio la dirigencia de ese partido político anunció su separación de la mesa multisectorial sobre las reformas electorales, propuesta presentada en diciembre de 2019. Y han llamado a otros sectores a unirse a CxL para conformar su propio bloque electoral.

En tanto, el PLC ha sido constantemente señalado por el Movimiento Campesino y los exmiembros de la resistencia nicaragüense, de querer imponer sus intereses políticos en la definición de cómo funcionará la plataforma opositora.

«CxL no quier ser parte de la Coalición Nacional, pero ha estado presionando a otros sectores de la Coalición para que se salgan y se alíen con ellos. Si hablan de querer la democracia del país no te deja bien parado querer dividir a los opositores. Y tenés al PLC tratando de imponerse manipulando a otros sectores para que no se acepte en la Coalición a grupos que en el pasado fueron sus rivales electorales. Con todo eso están abonando a la ruptura y eso le garantiza a Daniel Ortega seguir en el poder», aseguró García.

Movimiento Campesino aseguró que avanzarán sin partidos

Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino, mostró más confianza en que la Coalición Nacional sorteará los baches internos, al haberse logrado finalizar la arquitectura de la agrupación opositora. «Esa será la constitución de cómo vamos a funcionar, de ofrecer a la nación una ruta de como oposición ejerceremos presión para que el régimen libere a los presos políticos, cese la represión de una vez por todas, que regresen los exiliados», dijo Mairena.

El dirigente campesino y excarcelado político refirió que aún no hay fecha para informar públicamente el plan. Este domingo 14 de junio el Movimiento realizó una sesión de trabajo donde discutían las propuestas que serían abordadas en la mesa sectorial.

Mairena criticó sí a la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad por su separación del grupo promotor de reformas electorales conjuntas, como por su rechazo a ser parte de la Coalición Nacional.

«No podría decirte cuál es la estrategia de ellos, pero los nicaragüenses sabemos que solo unidos podemos enfrentar al régimen, y ese es el interés del pueblo. Sabemos cómo funcionan los políticos tradicionales que solo aspiran a lograr el poder, y eso en la Coalición no lo queremos más. Aquí a diario el pueblo está sacrificado y no es justo que interese propios de un grupo trate de dividir, porque el pueblo pide unidad», afirmó Mairena.

El dirigente del Movimiento Campesino aseguró que no se permitirá que los partidos políticos con chantajes se apoderen de la lucha que ha costado cientos de vidas. «No es que aquí alguien se va a montar en un caballo ajeno, todos ahí en la Coalición estamos construyendo una propuesta y esperamos que la nación nos fortalezca para erradicar este sistema corrupto», dijo Mairena.