Barrida de médicos en el Manolo Morales provocará una afectación severa en la atención de pacientes

A casi dos semanas de que el Ministerio de Salud (Minsa) despidió al primer médico del hospital Manolo Morales y luego continuó con tres más, todavía no hay una afectación severa en la atención de pacientes; sin embargo, fuentes de la salud que laboran en ese centro aseguran que es cuestión de tiempo para notarse el impacto y que lo resientan los enfermos.

«Ahorita no se ha visto mucho la afectación porque la gente no está llegando al hospital por lo mismo del Covid-19, pero cuando esto vuelva a la normalidad la afectación va a ser severa porque no vamos a tener al infectólogo, tampoco al cirujano, no tendremos a dos doctoras internistas”, indicó una fuente médica de todo crédito del Manolo Morales bajo anonimato.

El primer despido ocurrió el jueves 4 de junio y se trató del infectólogo Carlos Quant. Los otros tres se efectuaron el martes 9 del mismo mes y esta vez alcanzó al cirujano Ignacio Molina y las doctoras internistas Martha Bendaña y Tanielisa Munguía. Esta última laboraba en el área de Emergencia.

Lea también: Fallece el doctor Adán Augusto Alonso después de batallar contra el Covid-19

Las bajas de este hospital, que forma parte del sistema de salud pública del país, se dio por el contexto de pandemia global del Covid-19,así como por una postura profesional, de preocupación y valentía por parte de los cuatro médicos, quienes firmaron un documento donde se demandan medidas de seguridad para el gremio de la sanidad y en algunos casos participar en la distribución de medios de protección al mismo personal.

En busca de esa «normalidad»

Otras fuentes médicas han explicado que cuando se reportó el primer caso positivo de Covid-19 en el país, el 18 de marzo, no se pensaba que el Manolo Morales atendería la emergencia sanitaria; pero que al saturarse rápidamente las camas disponibles en el Alemán Nicaragüense y el Vélez Paiz, se improvisó y de repente la sala llegó a tener hasta 70 pacientes ingresados con sospecha o confirmados de coronavirus. «Fue por esta razón que las personas que vienen a atenderse a otras áreas dejaron de hacerlo por miedo a contagio», sostuvo.

Puede interesarle: Nueva orden en hospital Manolo Morales: no aceptan internar a pacientes Covid-19

Pero desde la última semana de mayo, por orden del Minsa, la sala para Covid-19 se mantiene con aproximadamente 35 pacientes. No se permite volver a ocupar 70 camas y para eso se trasladan pacientes al Alemán Nicaragüense y Vélez Paiz. Los primeros que son llevados son los casos graves o con «criterio alerta para intubación».