«Nicaragua campesina, la nación ajena», el documental sobre la impunidad de los crímenes en el campo en Nicaragua

«Tenía que contarlo todo, la forma horrenda en que mataron a mis niños, debo seguir denunciando hasta tener justicia», dice a través del hilo telefónico la campesina Elea Valle Aguilar, cuyo testimonio sobre la muerte de dos de hijos, de su esposo y un cuñado hace dos años y siete meses en la comunidad San Pablo 22, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, es de las historias que relata el documental «Nicaragua campesina, la nación ajena». Ese documental fue elaborado por Expediente Público, programa de investigaciones aplicadas y periodísticas, cuyo objetivo es contribuir a la memoria histórica sobre los crímenes contra campesinos y exmiembros de la Resistencia Nicaragüense que han quedado en la impunidad.

El documental «Nicaragua campesina, la nación ajena» se transmitirá el próximo 27 de junio a las 5:00 de la tarde, a través de las redes sociales del programa Expediente Público, y será retransmitido por medios de comunicación independientes como Radio Corporación, Radio Darío, Café con Voz, La Costeñísima, entre otros.

La madrugada del 12 de noviembre del 2017 los niños Francisco Alexander y Yojeisel Pérez Valle, de 12 y 16 años respectivamente, fueron asesinados por el Ejército de Nicaragua. El padre de los niños, Francisco y su hermano Rafael Pérez, eran alzados políticos en armas contra el régimen orteguista, y también fueron asesinados ese día junto a otros dos armados más. El Ejército se adjudicó las muertes, justificando que éstos pertenecían a una banda delincuencial. Lo que no ha sido respondido hasta ahora por el cuerpo castrense es por qué los dos niños también fueron asesinados, y sus cuerpos tenían signos de tortura, según denuncias de su madre y organismos defensores de derechos humanos.

Los seis cuerpos fueron enterrados en una fosa común en la comunidad San Pablo 23, en La Cruz de Río Grande. En diciembre del 2017 la Policía Orteguista (PO) respaldó la versión del Ejército de que las personas masacradas, incluidos los dos niños, pertenecían a una banda llamada «Colocho». Entonces la PO aseguró que se exhumarían los cuerpos que entregarían a sus familiares.

Han pasado dos años y siete meses y la campesina Elea Valle sigue reclamando el cuerpo de sus dos niños y de su esposo para darles sepultura. Ninguna institución se ha interesado en investigar cómo sucedieron realmente los hechos en este caso, siendo de las historias contadas en el documental «Nicaragua campesina, la nación ajena», para evidenciar la falta de justicia que impera en el campo desde hace décadas.

«He exigido siempre justicia y no me cansaré de hacerlo», afirmó la campesina Valle. Ella sigue sufriendo el asedio del régimen. Contó que hace unos días miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llegaron a la casa de su papá, en Muy Muy, municipio de Matagalpa, «diciendo que eran de los derechos humanos» queriéndo saber dónde vive la campesina.

A la campesina Valle le quedaron tres hijos más: una niña de 13 años, otro 11 años y uno de 7 años que es discapacitado. Al quedarse viuda de un alzado contra el régimen, al que se le señaló de delincuente, las dificultades económicas se le han multiplicado. Alquila una casa de donde, aseguró, deberá salir el próximo 22 de junio porque la dueña la desalojó.

«Seguiré, seguiré luchando por mis hijos, no puedo quedarme con la boca cerrada, insistiré por justicia hasta morir», afirmó Valle.

Campesinado perseguido por el orteguismo

Esa historia refleja la persecución y falta de justicia contra los campesinos adversos al régimen orteguista, aseguró Medardo Mairena, coordinador nacional del Movimiento Campesino, para quien el documental es importante porque visibilizará «como se ha violado los derechos de los campesinos desde hace décadas».

«Es la forma de conservar la memoria histórica, de contar la realidad a los jóvenes que en este momento vienen creciendo con espíritu de democracia. Que sepan que los campesinos hemos sido asesinados durante muchos años y son crímenes impunes hasta hoy, y qué mejor que los jóvenes compartan esa experiencia para que podamos evitar que esa historia siga repitiéndose», afirmó Mairena.

El dirigente campesino reclamó la necesidad de construir un país donde haya institucionalidad así como la atención por parte del Estado a todos los sectores sociales sin exclusiones.

«Y obviamente que el sector campesino, los indígenas, por el hecho de que vivimos en los lugares más alejados donde no hay educación de calidad, somos los más excluidos. Cuando pasan esos crímenes quedan en la impunidad porque no existen autoridades en esos lugares que puedan atender las demandas. Como viven tan alejados, al final cuando la víctima denuncia, muchas veces no tiene los recursos necesarios para poder conseguir las pruebas, darle seguimiento al caso, es muy difícil que al final pueda haber justicia porque nos enfrentamos a autoridades corruptas, que se prestan al juego coludiéndose con el victimario», denunció Mairena.

En el documental «Nicaragua campesina, la nación ajena» también recoge el trabajo de defensores de derechos humanos que han dado seguimiento a los crímenes en el campo.

Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + es una de las voces en el film, quien durante los años en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) conoció de cerca las graves violaciones contra el campesinado por parte de fuerzas militares y policiales.

Carrión dijo que el propósito del documental «que los últimos cuarenta años ha habido una tradición nefasta de crímenes sin sanción». «Viene siendo de alguna manera el revindicar la memoria para no olvidar. Venimos con esa frecuencia de dejar el pasado en el olvido, y eso está determinado por las fuerzas dominante de quienes están en el poder a través de leyes de amnistía», dijo el defensor de derechos humanos.

El documental también incluye la masacre de jóvenes durante las protestas ciudadanas en abril del 2018, por el régimen orteguista. Esos crímenes también están en la impunidad.

Para Carrión la masacre de abril fue la forma cruel en que «nos estremecimos como nación», porque al llegar los crímenes a las ciudades de ancianos y estudiantes es es lo que hizo que «surgiera el ¡Basta ya! contra la impunidad, exigido por los nicaragüenses».