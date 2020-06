Profesores de universidades de Estados Unidos, México y España animan a médicos nicaragüense a seguir salvando vidas

23 docentes de diversas universidades de Estados Unidos, México y España, pertenecientes al Proyecto Semilla, mostraron su solidaridad con el gremio médico de Nicaragua, el cual ha sido víctima del régimen Ortega-Murillo y los instaron a seguir cumpliendo el juramento hipocrático y humanístico con los nicaragüenses.

El grupo de profesores señalaron que el trato que le está dando el régimen al personal sanitario no está conforme con las recomendaciones de la Organización Internacional del trabajo(OIT); y rechazaron el actuar que ha tenido los Ortega-Murillo sobre la pandemia del Covid-19, afirmando que no se ajusta a las recomendaciones brindadas por organismos internacionales de la salud y por las comunidades científicas.

Los profesores expresaron su «sorpresa y asombro» al conocer que el régimen prescindió de los servicios profesionales de médicos en medio de una pandemia. «Nuestra sorpresa y asombro al conocer que se prescinde de servicios profesionales a médicos y al personal de salud de reconocidas competencias e idoneidad ética y moral, que será muy difícil de reponer, en las circunstancias que vive Nicaragua», expone el comunicado.

Los educadores señalaron que un gobierno que promueve la atención primaria y la medicina comunitaria debe guiarse con asesores que promuevan este concepto y no a sesgos sin bases científicas. Al respecto, llamó a los médicos a preservar la tradición hipocrática de curar, tratar, consolar, no hacer daño, preservar la vida y decir la verdad. «Estos conceptos no deben subordinarse a ninguna corriente política fuera del humanismo», dicta el comunicado.

En una semana el régimen despidió al menos a 15 médicos especialistas de los hospitales públicos, debilitando el sistema de salud y saturando de trabajo al resto del personal médico.

Médicos son los «héroes» de este tiempo

Aristides Orue, director asociado de Semilla, calificó de «héroes» la posición de los médicos que han tomado su rol como un verdadero trabajador de la salud, que defiende la vida de la otra persona, aun sabiendo los riesgos de contagio del virus.

«Realmente ellos son los héroes de este tiempo, están trabajando en una situación donde no tienen el soporte de sus instituciones, no tienen el equipo de protección personal adecuado para protegerse a ellos mismos y están haciendo el trabajo pensando en el bienestar del paciente», respondió a consultas de LA PRENSA.

«Esta pandemia está afectando a todo el mundo, estamos preocupados porque el gobierno de Nicaragua no ha respondido a las normas y especialmente al cuidado del personal de salud, nos sentimos obligados a darle soporte a los profesionales y población de Nicaragua», agregó Orue.

La directora de Semilla, Breena Taira, reconoció que en Nicaragua «es muy difícil» enfrentar la pandemia por la falta de medidas, por lo que aconsejó al personal médico a mantenerse unido en la atención a los pacientes. «Sentimos solidaridad con todos los trabajadores de salud de Nicaragua, entendemos que la situación es muy difícil, este virus es peligroso y tenemos que apoyar a los trabajadores para pelear con la propagación del virus», manifestó.

Proyecto Semilla tiene 10 años de colaborar en la formación médica con la Universidad Nacional Autónoma en Managua y León; el Ministerio de Salud, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Federación Nacional de Bomberos y la Dirección General de Bomberos.