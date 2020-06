Alcaldesa de Camoapa denuncia que la Contraloría, con apoyo de la PO, ocupó edificio municipal

"Aquí nosotros no somos ladrones y no tienen porque llegar de esta manera". A mí no me molesta que la Contraloría venga a hacer auditoría; ese es el trabajo de ellos, medirnos las costillas a los servidores públicos, pero me indignó que vinieran con la Policía", dijo la alcaldesa opositora