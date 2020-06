¿Cómo se prepara JC Ramírez en tiempos del Covid-19? «Practico mi mecánica frente a un espejo en mi casa»

La pandemia del Covid-19 devoró las expectativas de todos para este 2020, pero el hambre por volver a ser ese pistolero con un arma de alto calibre está intacta en Juan Carlos Ramírez. El Cubanito sabe que tiene los cartuchos necesarios, entiende lo que se necesita para regresar a Grandes Ligas y sobretodo, tiene la llama inagotable de no darse por vencido, aún cuando su cielo se nubla y el sol se apaga. Y es que hay un trago amargo en Ramírez porque cuando demostró capacidad de establecimiento como abridor en los Angelinos de Anaheim y fue el brazo más ganador del equipo, una pesadilla llamada operación Tommy John detuvo su empuje, su regreso fue en caída libre y en 2020 esperaba recuperar el timón de su barca.

Según relató en una entrevista a la Federación Costarricense de Beisbol, se mantiene en cuarentena en Arizona junto a su esposa y desde casa no ha dejado un solo día de sudar por volver a ser mejor que antes. «Estoy en Arizona, me estoy manteniendo activo, tengo un compañero cerca y nos voleamos en el parque cercano a casa, además que compré aparatos para hacer gimnasio en la casa y estar bien físicamente. Cuando se reactive la temporada no quiero que me agarre con las manos arriba, estaré en forma», señaló.

Cuenta Ramírez que sus rutinas no son nada complejas, pero si constantes. «Lo más que práctico es en la mecánica, lo hago en frente de un espejo y la repito lo más posible para llegar bien. Hago combinaciones de abdominales, sentadillas con peso y sin peso. Salgo a trotar por las tardes para mantenerme».

El muchacho de la 14 de Septiembre había tenido un mal retorno en 2019, permitiendo cuatro carreras en ocho entradas, pero más allá de eso era la pérdida de velocidad de su recta. Pasó de 97 millas a 89-90-91. Luego fue dejado en libertad. Trató de recobrar nivel en la Liga Mexicana con los Tomateros de Culiacán y tras una buena actuación recibió una oportunidad de estar en el Spring Training con Anaheim. Durante la primavera antes de la cancelación de los entrenamientos, Ramírez participó en cinco innings, recibió dos jonrones, siete carreras y propinó cuatro ponches.

«En Grandes Ligas te van a sacar el máximo, te van a exprimir y uno debe ser consciente de cuándo vas a estar al cien por ciento y cuántos días debes de tomarte de descanso. Eso lo vas aprendiendo en Ligas Menores. También uno debe manejar las frustraciones y cómo desempeñarte en un juego crucial. Somos como un carro, si nos paramos, luego para arrancar es difícil», comentó.

Y concluyó haciendo referencia al conjunto en que milita: «Con los Angelinos es diferente, todos son humildes, Trout es increíble más allá de ser el mejor es alegre, sociable y siempre trata de hablar y saludar a todos y cuando puede suelta frases en español, jugar a su lado es inolvidable porque no sabes si pegará cuatro jonrones o se va a tirarse de cabeza».