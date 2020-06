OMS pide aumentar la producción mundial de la dexametasona para combatir el coronavirus en pacientes en estado crítico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró este lunes los hallazgos de la dexametasona como método para combatir el Covid-19 en los pacientes en estado crítico, al mismo tiempo que pidió un aumento de la producción de dicho fármaco a nivel mundial.

«Aunque los datos aún son preliminares, el hallazgo reciente de que el esteroide dexametasona tiene un potencial que salva vidas para pacientes Covid-19 en estado crítico nos dio una razón muy necesaria para celebrar», dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, luego de analizar los ensayos clínicos iniciales realizados en Reino Unido, que demuestran que la dexametasona puede salvar la vida de pacientes que se encuentran gravemente enfermos con Covid-19.

Ghebreyesus agregó que el próximo paso sería «aumentar la producción y distribuir rápida y equitativamente la dexametasona en todo el mundo, enfocándose en dónde más se necesita».

El jerarca de la OMS además aseguró que la dexametasona es un fármaco económico y que cuenta con muchos fabricantes en todo el mundo «de quienes confiamos que pueden acelerar la producción».

Durante la conferencia de prensa el funcionario aseguró que dicho organismo registra a nivel mundial 8.8 millones de contagios de Covid-19 y 465 mil muertes.

Aunque muchos países han iniciado actividades de aperturas en sus ciudades, la OMS se muestra preocupada porque «algunos países continúan viendo un rápido aumento de casos y muertes».

«Continuamos instando a todos los países a que dupliquen las medidas fundamentales de salud pública que sabemos que funcionan. Encontrar y probar casos sospechosos funciona. Aislar y cuidar las obras enfermas. Trabajar contactos de rastreo y cuarentena. Proteger a los trabajadores de la salud funciona», recomendó el director de la OMS.

Un grupo de expertos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, comprobó a través de ensayos clínicos, que la dexametasona reduce en un tercio la mortalidad en pacientes críticos de Covid-19, además de tener un fuerte efecto antiinflamatorio.

El investigador de la Universidad de Oxford, Martin Landray, aseguró en su momento que el ensayo clínico comenzó en marzo.

NHS CEO Sir Simon Stevens said: «NHS hospitals, researchers & clinicians have worked together at breakneck speed to test new treatments for Covid-19, & it is amazing to see work that would normally take years bear fruit in just a matter of monthshttps://t.co/Uc1e7tj287

— Martin Landray (@MartinLandray) June 16, 2020