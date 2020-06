Nicaragüenses varados en alta mar deben esperar ocho días más para saber si régimen los dejará ingresar al país

Familiares de los nicaragüenses que se encuentran varados en diferentes cruceros realizaron la mañana de este lunes una protesta en las afueras de la Alcaldía de Bluefields para exigir el ingreso de sus parientes a Nicaragua. Una comisión de familiares, logró reunirse con el alcalde Gustavo Castro y la vicealcaldesa Carla Martin.

De acuerdo a Adelis Molina, familiar de una de las nicaragüenses que se encuentra en el Royal Caribbean, en dicha reunión los funcionarios manifestaron que «harán todo lo posible» para que los nicaragüenses ingresen al país, pero pidieron una espera de ocho días, mientras se comunican con Cancillería de Nicaragua. Los familiares aceptaron la propuesta, pero advirtieron que si en los ocho días no resuelven la entrada de sus parientes, se tomarían las calles para protestar.

«Ellos nos dijeron bien que eso (el ingreso) va de acuerdo a lo que diga el Canciller y el gobierno de Managua. Ellos (el alcalde y vicealcaldesa) solo nos recibieron y van a tratar de hacer todo lo posible para que ellos (tripulantes) puedan entrar», refirió Molina.

Por el momento se conoce que 146 nicaragüenses se encuentran varados en el crucero Royal Caribbean en Barbados, en el Caribe; y otros 93 en un barco de la compañía Carnival Cruiseline, quienes tenían previsto ingresar el pasado viernes 19 de junio al país, pero el régimen canceló a última hora, y sin ninguna explicación, el viaje. Ahora, según una fuente del Carnival, el ingreso de esa tripulación está programada para el 29 de junio.

Estos 239 compatriotas están desde marzo varados en alta mar se unen al grupo, sin precisar número, que están en el crucero Princes Cruise Line; además de los nicaragüenses que se encuentran en la Isla Caimán. Actualmente los barcos de Carnival y Princes se encuentran en la isla Curacao.

La dictadura Ortega-Murillo había condicionado la entrada de los nicaragüenses embarcados solo si llegaban por vía aérea (vuelo charter) y con resultados negativos de haber contraído Covid-19. De acuerdo a la tripulación de los nicaragüenses, todo está listo.

Policía asedia protesta

Los familiares de los nicaragüenses que se encuentran varados fuera del país, tenían previsto realizar una marcha por las calles de Bluefields pero ante el asedio policial, se trasladaron a la Alcaldía, donde se realizó la reunión con los funcionarios.

La Policía Orteguista arrebató los carteles y bandera que andaban los manifestantes y les advirtieron que mejor buscaran sus casas. «La vicealcaldesa nos dijo que mejor nos fuéramos a casa para prevenir», subrayó Molina.

De acuerdo a la manifestante Shakira Simmons, la semana pasada ya se habían reunido con el alcalde y vicealcaldesa y acordaron que sus familiares entrarían al país. Criticaron que a última hora, el régimen orteguista cancelara el viaje. Hasta ahora solo un grupo de 99 nicaragüenses han entrado al país, según Simmons, y unos 400 connacionales estarían aún varados en altar mar y otros en la Isla Caimán.

Tripulación desesperada

«Aquí estamos desesperados para irnos (del barco), hay mujeres que son madres que están desesperadas. Ayúdenos por favor que nos sentimos abandonados», fue el clamor que realizó un tripulante del Royal Caribbean durante una entrevista con LA PRENSA.

La fuente, que prefirió omitir su nombre por temor a represalias, declaró que los nicaragüenses se sienten angustiados de estar tres meses varados en alta mar sin que el régimen orteguista resuelva su ingreso al país. Además de sentirse frustrados por no ver a su familia o trabajar.

De acuerdo a Molina, su hermana le pregunta por qué el régimen no los deja entrar si son nicaragüenses y han cumplido con los requisitos que exigió para arribar al país. «¿Cuál es el problema? No sé que quiere el gobierno, mi hermana me pregunta ¿Cuál es la razón por la que no los dejan entrar?», se preguntó Molina.