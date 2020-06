Murillo dice que terminaron de recopilar casa a casa, información de padecimientos y enfermedades

Después de varias semanas de realizar visitas casa a casa, el régimen de Daniel Ortega anunció que estas ya finalizaron y ahora está listo para distribuir la información en todo el Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) del país. Con estos datos, según Rosario Murillo, se elaborará un nuevo plan nacional de salud y de padecimientos crónicos.

“Mañana (martes) vamos a entregar los números que logramos recoger durante todas las miles de visitas que hicimos a lo largo de semanas a las familias, en sus casas, en sus hogares, recogiendo datos para el nuevo plan nacional de salud y de los padecimientos. Así que mañana entregamos a los Silais en cada departamento esos números”, indicó Murillo en su alocución de este lunes 22 de junio.

El levantamiento de la información el régimen lo inició cuando en Nicaragua ya estaba avanzada la pandemia del Covid-19, representando un alto riesgo porque los promotores no tomaban las medidas de prevención que se recomiendan para el contagio del virus: no respetaban la distancia de las personas visitadas y en muchos casos no portaban tapabocas.

Estado y partido

El 4 de mayo fue el día que Murillo, siempre en sus declaraciones de mediodía a través de sus medios propagandísticos, anunció este censo para el nuevo plan nacional de salud y de padecimientos crónicos. Representó el cuarto ciclo de visitas en el 2020, siendo las primeras tres para hablar principalmente del Covid-19 y los hábitos y acciones para evitar el contagio. De paso adular a Ortega y Murillo.

Al menos en el primer ciclo de visitas, LA PRENSA conoció que la mayoría de personas que participaron fueron secretarios políticos y trabajadores del Estado allegados al régimen. El encargado de dar las instrucciones fue Fidel Moreno, secretario general de la comuna capitalina. Esta ocurrió en el parque japonés el 19 de marzo, un día después de confirmarse el primer caso positivo de coronavirus en el país.