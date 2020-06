Shakira, J Balvin y Coldplay en la lista de artistas del concierto virtual «Unidos por nuestro futuro»

Todo esta listo para un nuevo concierto virtual, de dos horas, con el fin de recaudar fondos frente a la pandemia de coronavirus que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. En esta edición participaran artistas internacionales, así como personalidades del cine y el espectáculo.

Global Citizen y la Comisión Europea anunciaron este lunes que «Global Goal: Unite for Our Future — The Concert» (“Objetivo Global: Unidos por nuestro Futuro – El Concierto”) se transmitirá en línea este próximo sábado 27 de junio.

La Comisión Europea reveló los nombre de los artistas que pondrán a bailar y cantar a todos, en la lista figuran Shakira, Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay, Usher, Chloe x Halle, Jennifer Hudson, J Balvin, Yemi Alade y Christine and the Queens.

El anfitrión del evento será nada más y nada menos que Dwayne “The Rock” Johnson junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Durante la transmisión también estarán David Beckham, Billy Porter, Derrick Johnson, Charlize Theron, Chris Rock, Diane Kruger, Hugh Jackman, Forest Whitaker, Ken Jeong, Kerry Washington, Salma Hayek, Olivia Colman, entre otros.

La idea del concierto es celebrar a innovadores, científicos, trabajadores de la salud, activistas y organizaciones que trabajan para desarrollar y distribuir pruebas para el Covid-19, tratamientos y vacunas.

En el mes de abril, Global Citizen junto a la Organización Mundial de la Salud organizaron un concierto benéfico virtual con Lady Gaga como anfitriona que tuvo por nombre: «One World: Together At Home», donde participaron Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Billie Eilish, Jimmy Kimmel, Andrea Bocelli, Alanis Morissette, entre otros.