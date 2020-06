Las razones de José Pallais para renunciar a la Alianza Cívica

El abogado José Pallais Arana renunció a la Alianza Cívica, siendo el tercer miembro que dimite de esta organización en los últimos ocho días. El domingo en la noche notificó su decisión al coordinador de esa organización, Carlos Tünnermann Bernheim, a través de una carta.

En la carta, Pallais hace ver que la Alianza Cívica cambió sus intereses y que por eso sus convicciones y principios personales lo han obligado a desligarse de esa organización. Además, les hace un llamado a la reflexión «para que se retome el camino de la unidad y se recupere ese valioso foro».

«La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la que he creído, es aquella comprometida con los intereses de la población, la que planteó por primera vez y de forma revolucionaria la necesidad de una unidad incluyente, una Alianza que es coherente en su actuar con lo que predica», manifiesta la misiva.

Además expresa en el escrito que no es momento de discutir sobre «posibles casillas cuando ni siquiera estamos seguros de que haya elecciones o de si estas podrán ser libres, equitativas, justas y transparentes».

Pallais también dijo que no comparte la solicitud de la Alianza Cívica de retrasar la firma de los estatutos de la Coalición Nacional.

«Las razones de mi renuncia básicamente son mi desilusión de no haber tomado la decisión de firmar (los estatutos de) la Coalición Nacional, en la que yo me involucre en la mesa multilateral, siguiendo instrucciones de la Alianza Cívica, cumpliendo con el compromiso público de crear una coalición inclusiva, y que habiendo sido la Alianza Cívica la que convocó a todas las demás organizaciones para construir esta Coalición que es urgente hacer, no le corresponde a la Alianza estar retrasando o dudando sobre dar este paso», dijo Pallais a LA PRENSA.

El opositor expresó su convencimiento de que Nicaragua necesita la unidad y que eso es lo menos que se le puede ofrecer a la comunidad internacional que está apoyando a los opositores en es esfuerzo.

Pallais era miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Cívica y su representante en la Mesa Multilateral, donde se discuten los estatutos que regirán a la Coalición Nacional. Se integró a la Alianza en la segunda etapa del diálogo nacional entre los opositores y representantes del régimen de Daniel Ortega, cuando los encuentros se hicieron en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), en Managua.

Aunque estas negociaciones también fueron fallidas, al igual que las primeras en 2018, en estas se logró que los representantes de Ortega firmaran acuerdos de garantías constitucionales (que tampoco han sido cumplidos) y también se logró sacar de la cárcel a más de 600 presos políticos que siguen bajo amenaza, persecución y asedio de los orteguistas.

Pallais dijo que seguirá siendo opositor a título personal y no tiene planes de integrar otra organización. Es es abogado, experto en derecho constitucional y exdiputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) durante el periodo de 2007 al 2012. Dejó de pertenecer al PLC porque no atendieron su demanda de una reingeniería que no pudo concretarse.