El primer nicaragüense que asciende en el futbol costarricense mantiene deseo de jugar para su país

El sueño del Sporting FC empezó hace cuatro y el nicaragüense Keveen Torres es uno de los pocos jugadores que nacieron con el proyecto, que este miércoles se convirtió en realidad: ascender a la Primera División costarricense, convirtiéndose en el club 51 en lograrlo.

Torres, de 22 años, y el Sporting FC derrotaron 1-0 a Juventud Escazuceña en el último duelo (2-1 global) por el campeonato de Liga de Ascenso y el boleto a la máxima división costarricense en sustitución de La U Universitarios donde militó el seleccionado Carlos Montenegro. Además se consagró como el primer jugador nicaragüense que asciende en el futbol costarricense.

El contención nació en Managua, quien lleva 21 años de vivir en Costa Rica donde se desarrolló futbolísticamente en las fuerzas básicas del Saprissa, sostuvo que su deseo de representar al futbol nicaragüense se mantiene. En 2017 estuvo convocado en la Selección Sub-21, pero no quedó en la lista definitiva y no volvió a ser tomado en cuenta en otros procesos por el seleccionador Henry Duarte.

«No provoqué nada para que no me tomara en cuenta. Lo que pasó fue que él (Duarte) quería que yo me fuera para Nicaragua hacer un microciclos, pero estaba terminando el colegio y no podía ir. Después de eso nunca más me volvió a llamar. Yo estoy súper interesado en representar a mi país. De hecho me he querido ir para allá a jugar, pero no se ha podido», confiesa.

Torres no jugó en ninguno de los dos partidos de la finalísima, tampoco en la serie final del Clausura contra el mismo Juventud Escazuceña. Sin embargo, en todos los partidos estuvo en el banquillo. «Siempre estuve listo para entrar en cualquier momento», señala el contención, quien no sabe aún si se mantendrá en el equipo.

El jugador nacido en Managua es el cuarto de Nicaragua en subir a la Primera División en el futbol extranjero. El contención Mario Acevedo fue el primero con los Azucareros en Guatemala (1995). Dos años después Danny “Pantera” Téllez, Armengol González, Harry Cruz y Sergio Gago ascendieron con Joe Públic de Trinidad y Tobago. Téllez y González fueron los que más jugaron, pero solo el primero estuvo en Primera. El defensor Cyril Errington regresó junto al Always Ready a la máxima categoría de Bolivia en 2018.