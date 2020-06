Madrid retomar el liderato el día que el «nuevo Messi» debuta en la Liga española

El Real Madrid consiguió su victoria número 20 en La Liga y volvió a ser líder del campeonato español. Los de la capital derrotaron 2-0 al Mallorca gracias a los goles de Vinicius y Sergio Ramos, quien marcó de tiro libre en la segunda mitad. Ilusionó más de lo que demostró el conjunto de Zidane, pero a pesar de que el partido se les complicó en ciertos momentos, las limitaciones de los visitantes se hicieron notar y tuvo un poco expectativa con el debut del «nuevo Messi», Luka Romero, el el futbolista más joven en debutar en la Liga.

Quizá el once inicial más ofensivo que hemos visto del Madrid en este año, hizo creer que desde el momento que pisaran el césped del Estadio Alfredo Di Stéfano, irían a por el Mallorca. No fue tanto así, el dominio agobiador con la presencia de cuatro atacantes de clase como Hazard, Benzema, Bale y Vinicius, no se vio, generaron ocasiones pero también tuvieron momentos débiles, en los que el Mallorca tuvo ocasiones de peligro en el área de Courtois.

Benzema tuvo la primera a los cinco minutos, pero Manolo Reina atajaría de manera impresionante, como para despertar a los suyos y decirles que el partido ya había iniciado. Reaccionó el equipo de la isla, pero después del cuarto de hora, Vinicius fue el protagonista de la primera mitad; fue el más activo y generó tres ocasiones claras, aunque sólo concretó la segunda, al minuto 19 del partido. Con el Mallorca mal parado atrás, debido a que había adelantado líneas para poder llegar al área rival, Modric apareció y asistió a Vinicius que venía desde atrás, entró al área y definió por alto al segundo poste del arquero. Cuatro minutos más tarde el mismo extremo brasileño estrellaría un remate en el larguero, tras una habilitación de Benzema, la cual buscó definir por encima del arquero.

Poco más de lo mismo tras el descanso, los merengues dominaban e intentaban crear ocasiones, pero no tuvieron claridad, y el Mallorca al igual que en la primera mitad, comenzó flojo. Y si hay alguien que nunca duerme, ese es el segundo defensa más goleador en la historia de la liga española. Sergio Ramos aprovechó un tiro libre cerca de los 25 metros de distancia, para subir en el minuto 56, el segundo tanto al marcador. Un remate fuerte acompañado con un ligero efecto entró en la escuadra izquierda, nada que hacer para el número 1 del Mallorca, que fue el mejor espectador del gol del capitán.

A partir del segundo gol, el Mallorca se fue atrás, se olvidó del partido y se preocupó por no terminar goleado, aún sabiendo que la derrota le situaba en zona de descenso. Zidane aprovechó y a diferencia de lo que acostumbra, hizo cambios tempranos, para darle oportunidad a jugadores como Isco, que venía de lesión. Los visitantes fueron Kubo y poco más, el japonés demostró su calidad en más de una jugada, encaraba y buscaba salir adelante, pero no encontró compañía, y para poder tocar balón debía retrasar mucho su posición.

Con el partido ya resuelto, el último cuarto de hora fue un trámite, los blancos se confiaron y dejaron de crear ocasiones; acción que permitió a sus rivales adueñarse del partido, pero sin obtener provecho, incluso valieron ese tiempo para que Luka Romero, un joven de 15 años debutara, un sueño de cualquier niño, contra el Real Madrid. El joven ingresó en el minuto 82 en lugar del africano Iddrisu Baba Mohammed.

Se esperó más de este Madrid, sin embargo los tres puntos le bastan para continuar líderes de la clasificación con 68 puntos, a falta de siete jornadas por jugar.