Will Smith llora al recordar las agresiones físicas cuando era niño, el distanciamiento con su hijo y su separación

Uno de los actores de Hollywood más queridos por el público, Will Smith, desnudó todos sus sentimientos durante un programa de televisión que se emite Facebook Watch, donde la entrevistadora fue nada más y nada menos que su esposa Jada Pinkett con la que lleva casado 23 años.

Con ella el actor habló sobre las dificultades de criar a sus hijos, así sobre su relación con Trey. Además, recordó su divorcio en 1995 con Sheree Zampino, y las agresiones por parte de su padre cuando era niño. El actor no pudo contener las lágrimas durante la entrevista.

«Para ser honesta, una de las cosas que he descubierto durante estos días es que no conozco nada a Will Smith”, dijo su esposa Jada para quien la cuarentena ha sido fundamental para conocerlo mejor.

Su relación con Trey

Will Smith tiene dos hijos en común con Jada Pinkett: Jaden y Willow; además tiene su hijo mayor Trey Smith, fruto de su anterior matrimonio con Sheree Zampino. Al enterarse que a los 24 años sería padre por primera vez se sintió aterrorizado y lloró mucho.

Padre e hijo ya han dicho en diversas ocasiones los altibajos que han pasado en su relación. Will hace un par de años manifestó que después del divorcio de su madre Trey se sintió traicionado y abandonado.

Ahora durante la entrevista, él recordó cuando se convirtió en padre por primera vez. «Lo traje a casa, lo pusimos en la cuna y sentí como un terror absoluto. Pensé, soy totalmente responsable de esta vida. No podía dejar de ir a mirarlo y comprobar que estaba bien. Lloré mucho, de hecho ahora estoy llorando», dijo en el programa «Red Table Talk», que conduce su esposa. «Me sorprendió lo frágil que es la crianza de los hijos. Pensé en las lecciones que me habían inculcado y pensé que no había forma de que lo hiciera, que no soy tan bueno», agregó emocionado.

Con la finalidad que la ruptura con su madre no lo marcara, Will decidió seguir el consejo de su padre y separarse también de Trey, aunque finalmente recuperó su relación. En la actualidad, Trey es DJ y vive más alejado de los focos que el resto de sus hermanos. «Creo que mi deseo de que mi hijo no viera peleas ni discusiones (con su madre) me hizo estar ausente como padre. Quería crear suficiente distancia, hasta que mi hijo estuviera preparado para estar a mi lado nuevamente».

Su primer matrimonio

Will Smith se casó con Sheree Zampino en 1992. Tuvieron un hijo, Willard Carroll Smith III, conocido como «Trey», pero se divorciaron en 1995. Trey apareció en el vídeo musical de su padre para el single de 1998, «Just The Two Of Us».

Durante la entrevista, el actor dijo que ese divorcio «fue el fracaso más importante para mí. Me han lastimado mucho en mi vida adulta, pero no creo que nada me haya afectado tanto como divorciarme de la madre de mi hijo de dos años. Me separé y me encontré con que si un hombre no es un gran esposo, pierde sus derechos parentales», manifestó.

Durante otras entrevistas, Will contó cómo había llorado en el baño de un bar al darse cuenta de que no podía alargar más la relación que tenían. “Estábamos comiendo en un restaurante en Nueva York y recuerdo que tuve que levantarme de la cena cuando me di cuenta de que no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar».

Su padre

Willard Carroll Smith, Jr.3 nació en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de septiembre de 1968. Él es segundo de los cuatro hijos del mecánico de neveras y refrigeradores Willard Carroll Smith, Sr., y de la administradora escolar Caroline Bright. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 13 años.

Will, sentado en un sofá rojo frente a su mujer, recordó su infancia, recalcando que “le encantaba cómo era su familia” pero que el comportamiento que había tenido su padre con su madre, cuando era tan solo un niño, era algo que le había cambiado de por vida. “Él tenía un poco de mal genio y yo era un niño gentil. No era un niño al que tuvieras que abofetear o golpear, así que crecer en un hogar donde había agresiones físicas, eso realmente hirió mi espíritu», dijo.

Su padre también maltrató a su madre, una cicatriz que Smith asegura no ha conseguido curar, y a pesar de ello no le guarda rencor a su progenitor, a pesar del daño psicológico que eso pudo haberle causado en su momento.