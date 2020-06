Especialistas advierten: «Hay menos presión en hospitales porque niegan ingreso, pero brotes familiares van en aumento»

Aunque el Ministerio de Salud, Minsa, anunció en su último informe semanal una baja en los casos de contagios por Covid-19, médicos especialistas aseguran que la curva de la pandemia se mantiene en ascenso y que la situación en los hospitales no ha variado.

Ante la apuesta del Minsa de querer ocultar en sus reportes semanales el verdadero impacto de la pandemia en el país, las fuentes médicas hicieron un llamado a la población de no relajar las medidas de prevención porque de lo contrario habría un «repunte» o un «oleaje de pacientes graves».

«Nosotros no estamos bajando la curva todavía, continúa transmitiéndose. El gran problema es que muchos no estamos tomando conciencia (…) los hospitales siguen bajo el mismo comportamiento y condiciones, los pacientes llegan y no pueden ser atendidos», dijo la epidemióloga Zoila Castro, de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).

La epidemióloga hizo énfasis en que independientemente de las cifras que brinde el Minsa, la ciudadanía no tiene que «bajar la guardia» en la prevención del virus, y mantener la práctica del distanciamiento social, evitar salir de sus casas, lavarse las manos, usar mascarillas, no visitar lugares concurridos, entre otros. «Si no se toman medidas habrá un repunte», advirtió.

El Minsa en su reporte de este martes, indicó que en la semana el 16 al 23 de junio se registraron 347 nuevos casos de Covid-19 en Nicaragua, para un total de 2,170. Además, de contabilizar 10 nuevas muertes, por lo que la cifra ascendió a 74. Con este nuevo informe, el Minsa reporta una disminución en comparación a la semana del 9 al 16 de junio, cuando se registró 359 casos de contagio. Sin embargo, las cifras extraoficiales del Observatorio Ciudadano reportó, hasta el 17 de junio, un acumulado de 5,957 casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua, mientras que registró 1,688 muertes sospechosas.

«El Minsa dice lo que quiere. La curva se mantiene en ascenso. ¿Qué la velocidad con la que va subiendo ha disminuido? Ha disminuido porque el sensor oficial quiere manejar una incidencia suave en los hospitales, entonces la curva, para ellos, al disminuir la velocidad del ascenso ellos lo confunde con que se está inclinando hacia la meseta (bajando)», refirió el especialista en salud, Alejandro Lagos.

Al respecto, la epidemióloga manifestó que las cifras oficiales no son confiables por lo que gente no debe confiarse y más bien debe buscar cómo cuidarse. «Nosotros no tenemos registros confiables de lo que está pasando pero lo más importante es que como población nos cuidemos», aconsejó.

Familias graves desde sus casas

El doctor Lagos coincidió con la especialista y dijo que si las personas relajan las medidas solo se puede esperar una “oleada de pacientes graves” que «coparía» los hospitales. No obstante, señaló que estos casos graves saldrían desde los domicilios que es donde está el brote de contagio.

«La capacidad de virulencia está centrándose en casos graves, la incidencia es domiciliar», advirtió. El doctor Lagos expresó que si bien el Minsa observa una disminución de contagio desde los hospitales es porque no le está dando seguimiento a los casos que se registran desde los domicilios. El especialista en salud atiende vía telefónica -desde hace más de un mes- a pacientes que se encuentran con síntomas de Covid-19 desde sus casas y ha podido observar que la gente tiene temor de visitar los hospitales, por lo que hay casos graves e incluso, muertes.

«La gente se está enfermando en sus casas, con síntomas de Covid», afirmó el doctor Lagos.

El especialista aseveró que Matagalpa, Estelí y Jinotega se está dando más los brotes familiares. En Managua, los barrios Villa Venezuela, Villa Libertad y Anexo Villa Libertad son los que actualmente se registra casos graves. «Hay bastante gente de ese lado enfermos y muriéndose, ahí hay familias enteras con Covid y hasta muertos», agregó.

El galeno insistió a los nicaragüenses seguir con las medidas, y para los enfermos desde casa recomendó acudir o llamar a un médico y no automedicarse, porque podría agravar la situación. «Esperen que el virus va a meter el acelerador en unos días, va aumentar el número de graves en los hospitales cuando la gente comience a salir de sus casas complicados», alertó.