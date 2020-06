Hospitales ya no informan a familiares de enfermos Covid-19 en los portones, los mandan a sus casas a esperar llamadas telefónicas

Con el fin de aparentar «normalidad» en los hospitales en medio de la pandemia por coronavirus, las autoridades sanitarias informaron en días pasados que ya no brindarían información a los familiares de los pacientes en los portones, tal y como lo hacían antes y que ocasionaba aglomeraciones en las primeras horas de la mañana de cada día. Ahora los llaman vía telefónica.

Para algunos familiares es una medida de alivio porque además de evitar exponerse al contagio, se evitan gastos de transporte y de alimentación del pariente que pasaba horas esperando noticias. Para otros, aumenta el problema porque no hay una hora fija de llamada, pues lo hacen entre las 8:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

«El drama, la angustia se trasladó a casa», dice un familiar que salía de entregar paquetes en el portón 2 del hospital Alemán Nicaragüense. Quienes están también aliviados con la medida, son quienes habitan en viviendas vecinas al centro hospitalario. Ellos se quejaban que familiares de pacientes que podrían estar también infectados, se mantenían en sus aceras, y que le temían al contagio.

No es es que esto (de la pandemia) está controlado, es que ya no están dando información a la gente así como antes, comentaron. Para los familiares que critican el mal manejo que le ha dado el orteguismo al Covid-19, la medida de las llamas telefónicas es una estrategia de aparentar normalidad. «Se preocupan más por las apariencias que por el sufrimiento de la gente», añade un médico que pide LA PRENSA, no revelar su identidad por miedo a la persecución política.

Igual llegan

El Alemán Nicaragüense, ubicado en Managua, es el hospital donde más se evidencia el cambio al desaparecer las filas kilométricas de personas afuera del portón 2 en busca de información. Ahora solo llegan a dejar paquetes con bebidas, comida y kit de higiene a partir de las 11:00 de la mañana, los cuales son recibidos de inmediato para que los familiares se retiren del sitio. «Pero igual, uno siempre viene para dejar paquetes o saber, porque esperar que te llamen, también desespera», dijo el familiar de otro paciente.

Según personas que tienen a parientes internados en el centro hospitalario, las llamadas las reciben o en la mañana o por la tarde. «Ellos llaman y le dicen a uno como está el familiar», confió otra joven que este miércoles llegó al portón 2 del Alemán Nicaragüense a entregar el paquete para una hermana que está ingresada.

El Ministerio de Salud (Minsa) en su último informe oficializa 2,170 casos confirmados y 74 fallecidos, sin embargo, el Observatorio Ciudadano, contabiliza 5,957 casos sospechosos y 1,688 muertes por el nuevo coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, dijo hace unos minutos que el gobierno nicaragüense no les actualiza los datos del comportamiento de la pandemia, lo que impide, conocer con precisión cual es el daño que el virus ha hecho a la población de este país.