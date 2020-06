¿Le han llamado de los hospitales para programar su cirugía? Estos son los riesgos en tiempos de Covid-19

Pese al riesgo que implica mantener las cirugías programadas cuando el país se encuentra en transmisión comunitaria de Covid-19, en el hospital Antonio Lenín Fonseca, no han dejado de realizarlas y a partir de esta semana, informaron a todas las especialidades que deben programar sus operaciones, lo que se topa con la renuencia de la población por miedo al contagio del nuevo coronavirus en las unidades de salud, confirma una fuente del sector salud que solicitó omitir su nombre por temor a represalias.

En dicho hospital, el área de cirugía general nunca dejó de operar, al contrario, tuvieron mayor carga de trabajo al atender los casos que habían trasladados del hospital Alemán Nicaragüense, ya que este se quedó solo con la atención de pacientes Covid-19, explica la fuente. A lo largo de la pandemia, los mismos médicos residentes han estado llamando a la población según una lista de espera de intervenciones programadas; sin embargo, de diez, cerca de tres acuden a los hospitales, ya que en general, la consulta externa y las cirugías se desplomaron.

Ahora parece que están tratando nuevamente de cumplir las metas de programación de cirugías, aunque eso implica exponer al paciente y a los mismos profesionales de la salud ante posibles contagios, cuestionó la fuente. La programación dependerá de la demanda de pacientes. Si son intervenciones pequeñas pueden realizarse cinco casos al día, pero si es más complejo, es decir, una cirugía que abarque tres horas, son menos. En promedio podrían realizarse de 7 a 6 cirugías por día, según especialidad.

“Es una modalidad que siempre se ha hecho y que se continúa haciendo como que no está pasando nada. Los cirujanos en el fondo no lo quisieran hacer, pero sienten que están obligados a cumplir una programación, entonces los jefes ordenan que hay que programar y los residentes, por ende, son jóvenes, y tratan de cumplir su bitácora y seguirse formando (…)”, relata la fuente, quien le preocupa la exposición de los pacientes ante posibles contagios, además de las complicaciones que puedan derivar de las cirugías si el paciente resultara ser asintomático.

Operaciones después de cuatro semanas

“Lo ideal en este momento es que todavía tengamos unas tres a cuatro semanas, cuidado hasta seís sin operar cirugías electivas, solo las emergencias (…)”, expresa el médico Benjamín Urízar Trigueros, jefe de cirugía del hospital Salud Integral.

Explica que en la actual situación del país, al encontrarse en la fase de contagio comunitario, ninguna cirugía electiva está indicada. Sostiene que no se sabe quién podría estar infectado, y al no hacerse la pruebas para determinar si un paciente tiene o no el virus, al operarlo, y aplicarle anestesia general, por ejemplo, va a evolucionar mal, e inclusive, puede morirse.

“Tienen un mayor riesgo con el Covid de morir o de complicarse en una cirugía que normalmente no debería de complicarse, por ejemplo una vesícula, que tenga cálculo o un paciente con una hernia, que es una cirugía sin mayor problema”, sostiene el especialista con décadas de experiencia.

Nicaragua no ha tomado medidas, como una cuarentena, para ralentizar la curva de contagios de Covid-19, por ende, el nivel de contagio es mayor. “Pensamos que ahorita no sería indicado operar a ningún paciente por una cirugía electiva, tendría que esperar a que el nivel de contagio disminuya, el ingreso a los hospitales baje y el riesgo de contagiarse en un hospital también sea menor”, expresa Urízar.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista médica The Lancet, que analizó los datos clínicos de 34 pacientes sometidos a cirugías electivas durante el período de incubación de Covid-19 en cuatro hospitales de Wuhan, China, “todos los pacientes desarrollaron neumonía por COVID-19, poco después de la cirugía con hallazgos anormales en las tomografías computarizadas de tórax. Los síntomas comunes incluyeron fiebre, fatiga y tos seca”, indica el artículo publicado el 4 de abril.

El especialista explica que es un peligro operar tanto como para el personal de salud, como para el paciente que no tiene Covid o que si tiene pero es asintomático. “Van a evolucionar mal, van a tener complicaciones y un aumento de la mortalidad de un pos-operatorio que normalmente no debería de morir”, indica.

Algunos pacientes llegan

La fuente del Lenín explica que la orden es programar cirugías, por lo que llaman a los pacientes, y aunque no todos acepten llegar al hospital, algunos si lo harán, por ende, “el riesgo siempre es el mismo”, dice. No solo se expone al paciente como tal, sino a la persona que lo acompaña, que en algunos casos, son adultos mayores.

Lo idóneo sería como en los países normales, que solo se hagan las emergencias y no se estén programando electivamente. Recordó que no se le practican pruebas de PCR para identificar contagios, y pueden resultar casos asintomáticos y desarrollar Covid-19.