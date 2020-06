Jefe del Estado Mayor dice que sanción al general Avilés «no tiene fundamento» y reitera que el Ejército es apolítico

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, expresó que la sanción que aplicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el 22 de mayo pasado, al Comandante en Jefe de este cuerpo castrense, General Julio César Avilés, es injerencismo, está fuera de contexto y no hay argumentos que lo sostengan.

Además, expresó que todo el Estado Mayor, generales, coroneles, oficiales superiores y subalternos cierran filas respaldando al General Aviles y que esa sanción no afectará en nada las funciones del Ejercito de Nicaragua, que solo se rige a las leyes y Constitución de este país.

«Sabemos que son simples desinformaciones, quiero recalcar que todos los hermanos generales, coroneles, oficiales superiores y subalternos respaldamos y reconocemos las gestiones realizadas por el General Avilés, él es el que tiene y ejerce el mando de la institución y guardamos respeto y plena subordinación como soldados de la patria , como profesionales de las armas,» dijo el jefe del Estado Mayor.

Al preguntarle si la sanción dada por Estados Unidos implica que el Ejercito ha participado en la violación de los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, este dijo que no hay evidencia de ellos y por tanto fue un acto de injerencismo de parte de Estados unidos.

«Esa resolución es realmente un acto injerencista, la cual profundamente rechazamos como Ejército de Nicaragua . En el Ejército de Nicaragua lo que hay son soldados con 41 años de servicios, somos patriotas hemos vivido muchas situaciones en estos años de servicio, todo lo que se menciona ahí no tiene fundamento alguno no hay ninguna evidencia. Está basado fundamentalmente en la desinformación están queriendo arrastrar al Ejército a situaciones que por ley no corresponde, nuestra actuación debe estar apegada a lo que dicen la constitución y las leyes no a la desinformación o a lo que sacan en las redes», recalcó.

«El Ejército no es un grupo político sino un cuerpo regido por la Constitución Política de Nicaragua y demás leyes. Somos apolíticos, no nos metemos en cosas que no nos corresponden. En cuanto a la posición oficial del Ejercito sobre lo ocurrido el 22 de mayo ya el Ejército de Nicaragua tiene una posición al respecto que se discutió en el seno del Consejo Militar en reunión ordinaria y en su momento oportuno, adecuado va a dar a conocer esa posición al pueblo nicaragüense, tengan un poco de paciencia, pero si ya hay una posición oficial y si se dará a conocer al pueblo de Nicaragua esa posición a las sanciones del Departamento del Tesoro», expresó el Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor, durante una conferencia de prensa sobre la 54 reunión virtual del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, realizada en las instalaciones del Estado Mayor.

«No somos un grupo político»

El alto mando militar al consultarle sobre los señalamientos que esta mañana realizó el secretario general de la OEA Luis Almagro ante el Consejo de ese organismo, donde señaló la politización de las instituciones y poderes del Estado de Nicaragua, mencionando «que las fuerzas armadas y la policía se han repolitizado y actúan de una forma política», este expresó que no hay prueba al respecto y que el Ejército es una institución apolítica.

«Realmente que el Ejército ha fijado una posición al respecto. Es llamativo que de repente un tema como este se traiga al día de hoy al seno de la OEA, nosotros no manejamos el fluir de esas situaciones. Nuestra función está regida en lo que dice la Constitución y las leyes, en ese marco nosotros seguiremos actuando. Aquí hay una estructura que dice que el mando lo representa el general de Ejercito Julio César Avilés Castillo y si lo vemos desde el punto de vista que se ha planteado ahí ( en la OEA ) e incluso como se ha planteado en las sanciones, está fuera de contexto donde dice que por alineamientos políticos al presidente Daniel Ortega. Que quedé claro y contundente que el Ejercito no somos un grupo político, somos una institución militar que se rige a la Constitución y las leyes, no actuamos de otra manera, si la Constitución dice que somos apolíticos, nada hacemos con meternos en campos que no nos corresponde», dijo el Mayor Rodríguez.

Sobre el tercer mandato de Avilés

El general Julio César Avilés inició su tercer mandato consecutivo al frente del Ejército de Nicaragua el pasado 21 de febrero, en medio de criticas por sectores opositores y juristas, sin embargo, el Mayor Rodríguez salió a la defensa de tal nombramiento.

«Lo que se denomina expertos en seguridad saben que para elegir al comandande en jefe hay una ruta y se inicia desde noviembre no en febrero. El Ejército de Nicaragua no somos un grupo político y quiero dejar constancia de cómo se procedió a la propuestas para que el comandante en jefe continuará en el período del 2020 y 2025, me correspondió a titulo personal llevar ante el consejo del ejercito formular la propuesta para que el comandante en jefe Avilés asumiera el período de 2020 a 2025 , pedí al consejo militar que respaldara la propuesta destacando los méritos y fundamenté los mismos durante sus años de servicios y así se hizo. El consejo por unanimidad propuso que el General Avilés, a quien respetamos, apreciamos y reconocemos en pleno ejercicio del mando., continuará y el consejo lo propuso al presidente de la república y este aceptó nuestra propuesta, proseguimos como ,manda la ley», explicó el Mayor Rodrífguez.

«Ningún organismos que estuvo en el país nos ha mencionado»

El Mayor General Rodríguez agregó: «Entidades y organismos especializados que estuvieron en el país y emitieron informes oficiales han referido que no hay ni encontraron ninguna evidencia que demuestre que el Ejército haya realizado acto alguno que violente la ley. Hemos constatado que no se nos menciona en ninguno de estos informes brindados por estos organismos llamados especializados es por ello que tomando en cuenta que es un acto de injerencia el cual rechazamos, nosotros cerramos fila con firmeza al lado del General Avilés , todos en el Ejército, se ha desarrollado estricto apoyo a lo que dispone la constitución y las leyes. Este tipo de acciones injerencista no van a afectar nuestro quehacer institucional, nuestras misiones las define las leyes de Nicaragua y nuestro jefe al que nos subordinamos es el general Julio César Aviles Castillo», enfatizó.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el 22 de mayo al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalvan, «por apoyar al corrupto régimen de Ortega».

El Tesoro de Estados Unidos señala al general Avilés de estar «alineado políticamente con el presidente Ortega, y se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018».

Además agrega que «los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevaron a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas». Ese señalamiento ha sido negado reiteradamente por el cuerpo castrense.

En las protestas que iniciaron en abril de 2018, a las fuerzas parapoliciales que se dedicaron, junto a la Policía, a desmantelar los tranques y barricadas que los manifestantes habían construido para protestar en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se les vio portando armamento de uso militar como lanzacohetes RPG-07, ametralladoras PKM, fusiles AK-47 y el Dragunov, M-16, entre otras, sin embargo, el Ejército sostiene que esas armas no pertenencen a sus inventarios.