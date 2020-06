Países de la OEA apoyan aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática que implica constatar ruptura del orden democrático en Nicaragua 

Los países que participaron este miércoles en la reunión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyaron la convocatoria a un «período de sesiones extraordinarias» como lo establece el artículo 21 de la Carta Democrática, cuando se constata que en un Estado miembro se ha producido la ruptura del orden democrático. Este planteamiento se apoya en las recomendaciones del informe de la comisión de alto nivel de la OEA.

El Consejo Permanente de la OEA abordó la situación de Nicaragua a solicitud del secretario general de este organismo, Luis Almagro. En el encuentro virtual, Almagro leyó un informe de los esfuerzos realizados por el organismos, en busca del fortalecimiento de la democracia en el país, los cuales aseguró han sido infructuosos por la negativa del régimen de Daniel Ortega.

«En vista de la negativa del gobierno de Nicaragua a colaborar con nuestra misión y regresar a la mesa de diálogo y emprender cualquier medida que pueda restaurar los derechos humanos y la democracia en ese país, las gestiones diplomáticos de la comisión han sido infructuosas, sumado a esto al testimonio e información recibida de diversos actores, lleva a recomendar al Consejo Permanente que declare que hay una interrupción del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático de Nicaragua», manifiesta el informe.

El documento leído por Almagro está basado en las recomendaciones de la comisión de alto nivel que intentó visitar Nicaragua en 2019, que fue la que observó que en Nicaragua hay «una alteración del orden constitucional» en Nicaragua.

«Ante la falta de voluntad de diálogo del gobierno de Daniel Ortega, hacemos nuestra la conclusión de la comisión de alto nivel respecto a que hay una alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático de Nicaragua y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional», manifestó el secretario general de la OEA.

Almagro señala que «las fuerzas armadas y la policía se han repolitizado»

El secretario general señaló la politización de las instituciones y poderes del Estado, mencionando «que las fuerzas armadas y la policía se han repolitizado y actúan de una forma política».

Almagro y los países que apoyan la aplicación de la Carta Democrática, señalaron la urgencia de la crisis de Nicaragua; insistieron en la demanda de reformas electorales, para una solución por medio de elecciones libres y justas, y demandaron la reanudación del diálogo nacionak.

«Nicaragua definitivamente tiene un proceso electoral que no es transparente ni imparcial en sus autoridades; no es transparente en su ejecución, que no es transparente en los mecanismos de resolución de conflicto, que no respeta el principio de un persona a un voto porque su registro electoral definitivamente está completamente alejado de la realidad y de lo que debe ser un registro electoral. No es transparente con respecto al financiamiento de campañas políticas, no es transparente y no es justo en cuanto al acceso a la prensa», expresa el informe leído por Almagro.

Almagro también dijo que ningún cambio será posible «si los propios nicaragüenses no encuentran la forma de volver a la mesa a negociar».

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Paraguay, fueron los países que intervinieron para expresar su apoyo a la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua. En la reunión virtual se conectaron 27 países. Nicaragua no fue mencionada.

El representante de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio Otero, usó su intervención para explicar la manera en que Ortega logró «desmontar y destruir» la institucionalidad del país, desde antes de regresar al poder en 2007, a través del pacto del año 2000, con el entonces presidente Arnoldo Alemán. El representante de Bolivia dijo que la clave fue el control del poder electoral, donde el pacto colocó a militantes partidarios, mencionando el caso de Roberto Rivas, quien encabezaba el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua cuando se cometieron los fraudes electorales.

Aparicio dijo que «un nuevo tribunal electoral es vital» para que Nicaragua pueda salir adelante y reconstruir su democracia. Dijo que su país, Bolivia, «apoya ese proceso y todo lo que haya que hacer para llegar a él».

Con esta reunión virtual se reanudó la aplicación de la Carta Democrática al Estado a Nicaragua, con el proceso de «apreciación colectiva». Este proceso había estado congelado al menos seis meses. Esta también es la primera acción sobre Nicaragua que realiza el secretario general Almagro, desde que asumió su segundo período en ese cargo, el 27 de mayo pasado.

Nicaragua vive crisis desde abril de 2018, cuando comenzó la represión armada contra las protestas civiles. Más de 328 países murieron por esa represión de la Policía y de grupos armadas. Desde entonces, la comunidad internacional y organismos internacionales han demandando a Ortega una.