Imparten seminario Negocios Responsables en Tiempos de Crisis

“Negocios Responsables en Tiempos de Crisis” es el seminario web que se impartió ayer, organizado por el Centro de Finanzas Empresariales (CFE) de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La actividad contó con la participación como speaker principal de Alex Edmands, profesor de Finanzas de London Business School y PhD en Finanzas de MIT Sloan. También participaron los los académicos de la Escuela de Negocios UAI Verónica Devenin, PhD en Ciencias y Tecnologías del Medio Ambiente, y Germán Heufemann, Master of Science in Corporate Governance and Business Ethics, como panelistas.

La exposición de Edmans estuvo basada en su más reciente publicación, “Grow the Pie”, elegida como Libro de Negocios del Mes por Financial Times en marzo de 2020, aplicando el concepto de valor compartido al actual escenario de pandemia y crisis global.

Según el libro, la idea común de un “negocio responsable” es que se trata de aquel que sacrifica las utilidades en pro de consideraciones sociales. Sin embargo, si bien resulta crucial que las empresas contribuyan a la sociedad, éstas también tienen el deber de generar ganancias para los inversionistas. Basado en evidencia de calidad y numerosos ejemplos de la vida real, en «Grow the Pie», Edmans demuestra que no se trata siempre de una opción o la otra: las empresas pueden crear ganancias y valor social. Las organizaciones más exitosas no apuntan únicamente a la obtención de utilidades, sino que están impulsadas por un propósito: el deseo de satisfacer una necesidad social y contribuir a un mundo mejor. Ese propósito es el que las guía al enfrentar trade-offs y tomar decisiones.

De esta forma, el autor revelan la importancia de integrar el propósito a la práctica, para que sea más que una simple declaración de misión, y analiza el papel fundamental de la colaboración con los inversores, empleados y clientes de una empresa.