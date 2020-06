Régimen anuncia reducción del 3% en la tarifa de la energía eléctrica

El régimen orteguista aplicará una reducción del 3 % en la tarifa de energía eléctrica a partir del próximo 1 de julio, informó la vicepresidenta designada de Nicaragua, Rosario Murillo este jueves.

Asimismo, según la funcionaria, a la reducción no se le aplicará el deslizamiento del córdoba con respecto al dólar por un periodo de seis meses. Murillo dijo que estas medidas son «instrucciones» de Daniel Ortega al Ministerio de Energía y Minas (MEM), y al Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

«El MEM (Ministerio de Energía y Minas) y el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) continuarán realizando estudios y tomando las medidas necesarias para la reducción de precios y seguir promoviendo el bienestar de todos», informó el gobierno orteguista en su comunicado.

Según Murillo, la medida anunciada «contribuye a garantizar la estabilidad técnica y económica del sector eléctrico».

En 2019, el aumento disfrazado de la tarifa eléctrica fue de casi un 20 por ciento.

La medida llega en medio de una creciente ola de reclamos por parte de la ciudadanía por los elevados montos que la distribuidora Disnorte-Dissur ha venido aplicando en los últimos meses en los recibos de electricidad.

Pese a que en los primeros dos meses del año el petróleo y los combustibles dieron un respiro a la economía mundial, inclusive en Nicaragua los carburantes para uso automotriz bajaron por casi cinco semanas seguidas, el Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE) no traspasó parte de ese alivio a la factura eléctrica de los hogares, asfixiados por la reducción del subsidio estatal a la tarifa.

Los altos costos de la electricidad han golpeado no solo el bolsillo de los hogares nicaragüenses sino también de las empresas, especialmente de las que han sido impactadas duramente por la crisis sociopolítica y por la pandemia del Covid-19.

Reducción fue insuficiente

Patricia Rodríguez, especialista en temas energéticos manifestó que esta reducción fue más que insuficiente, sobre todo porque la tarifa ha venido incrementando fuertemente desde el 2016.

«Yo diría que este anuncio fue un poco falto de seriedad, comenzando que no se hizo por los mecanismos correspondientes, porque para eso existe un ente regulador, que es el INE, el cual debe informar estos asuntos y respetarse la institucionalidad, pero además este aumento es más que insuficiente», dijo Rodríguez.

Noticia fue para desviar la atención

Por su parte Juan Carlos López, director ejecutivo de la Defensoría al Consumidor coincide con Rodríguez que la baja fue insuficiente y que este anunció solo se hizo por asuntos políticos. López expresó que realmente hubiera sido noticia la aplicación de una moratoria en el servicio, tal y como ha sucedido en la región centroamericana.

«Lo que esta haciendo es distraer un poco la atención de lo que se está viviendo, porque realmente es una baja insignificante, la gente esta colgada con la distribuidora, ya no hayan como pagar su factura, no hay moratoria en ese tema, no hay modificación del pliego tarifario, entonces realmente esto es algo incipiente, ni siquiera debe ser una noticia», dijo López.

Explicó que esta rebaja ni siquiera la va poder sentir la población, porque la distribuidora esta alterando las facturas de los clientes, «entonces se va seguir pagando lo mismo, porque ponele le quitas el 3 por ciento pero en la factura le suben cinco kilovatios más, es decir que esto no representa nada y cualquier disminución que hagan si no es adecuada y concreta, realmente no se está haciendo nada».

Sector privado no ve un alivio

Por su parte el sector privado que demandó una baja de al menos un 17 por ciento en el servicio de electricidad tampoco está conforme con la noticia.

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) manifestó que sería bueno saber como se sacó esa reducción, ya que recientemente con un especialista se calculó que la tarifa de energía al menos debía bajar un 17 por ciento.

«En base a los números que nosotros sacamos con los analistas la propuesta nuestras era una baja entre el 15 y 20 por ciento, es decir que un 3 por ciento es bastante bajo, no creemos que tenga un impacto, que se hubiera acercado al 15 por ciento hubiera sido bueno», dijo.

Por su parte Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) manifestó que esta baja es irrisoria.

«Me parece que es irrisoria, no tiene nada que ver con el planteamiento que se ha venido haciendo, que debería de ser un mínimo entre el 15 y el 20 por ciento esa rebaja, realmente es mínimo el impacto que va tener esa rebaja», sostuvo Valenti.

De hecho el sector comercio e industria han sido los sectores más afectado por las alteraciones en los recibos de energía y las alzas constantes en el servicio.