Los famosos y sus «teorías de conspiración» sobre la Covid-19, las vacunas, Bill Gates y el 5G

La pandemia del coronavirus ha generado muchas afirmaciones falsas o sin evidencias científicas en las redes sociales. Todos los días leemos un rumor o una nueva teoría sobre un experimentos fallidos en un laboratorio chino, nanorobots, 5G, líderes políticos, entre otros. Pero el problema de esto es cuando esta información llega de la cuenta de artistas de renombre internacional, como es el caso de Miguel Bosé, Enrique Bunbury, Woody Harrelson, M.I.A., Novak Djokovic y Patricia Navidad.

Miguel Bosé arremetió recientemente en Twitter contra las vacunas que se están desarrollando para tratar de frenar el Covid-19 y, con especial énfasis, contra la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI). Esto lo hace días después de decir que el coronavirus es «la gran mentira de los gobiernos».

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

Este hilo en Twitter que publicó el cantante, que perdió a su madre, Lucía Bosé, el 23 de marzo a consecuencia del Covid-19, dice que Bill Gates tiene un proyecto de vacunas con microchips para controlar a la población, que la «farmacéutica» GAVI le pertenece y que es responsable de miles de víctimas en todo el mundo por las vacunas que subvenciona y que algunas vacunas tienen metales tóxicos o adyuvantes ilegales.

Sin embargo se sabe que GAVI, es una asociación global que aúna entidades públicas y privadas cuyo principal objetivo es proveer vacunas a países empobrecidos, especialmente a la población infantil. Entre sus principales benefactores encontramos a la Organización Mundial de la Salud, ​Unicef, Banco Mundial, agencias de investigación y la Fundación Bill y Melinda Gates.

Bosé señala que Bill Gates, al que llama «el eugenésico», puso sobre la mesa en el pasado la posibilidad de que las vacunas portasen microchips o nanobots para conseguir información de toda la población mundial «con el fin solo de controlarla». Agrega que «una vez que activen la red 5G, clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades».

El cantante también ha hablado sobre Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. «Pedro Sánchez ‘El Salvador’ acaba de hacerse cómplice de éste plan macabro y supremacista», asegurando que solo pretendía «informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo no a la vacuna, no al 5G, no a la alianza España/Bill Gates».

Otros que hablan sobre que las redes 5G, la próxima generación de tecnología inalámbrica que se está implementando constantemente en todo el mundo, están alimentando la pandemia mundial de coronavirus son el actor Woody Harrelson y la cantante M.I.A. Ellos difunden estas afirmaciones a sus millones de seguidores.

No hay evidencia que respalde la teoría de que las redes 5G causan Covid-19 o contribuyan a su propagación. Pero aún así, el rumor se niega a morir.

Quien no habla del 5G pero si de Bill Gates y de la OMS es el antiguo líder de Héroes del Silencio, Enrique Bunbury, quien ha dejó en evidencia ser seguidor de algunas de las diversas teorías de la conspiración acerca del origen del coronavirus.

Durante una entrevista para la revista GQ, donde promocionaba su nuevo disco, dijo que «una cosa son los intereses y los pensamientos de Bill Gates y de la OMS y otra los derechos individuales de cada país. Hay normas que quieren imponer de forma global, que no deben ser aceptadas contra los pueblos independientes».

Añadió que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo bien en sacar a Estados Unidos de la OMS, y que la situación actual de la pandemia «se dio con la finalidad de crear un pánico y generar una necesidad. Y yo no tengo miedo», afirma dejando entre ver que el coronavirus se creó de forma intencionada.

Sobre la vacunación obligatoria, considera que «el ciudadano y su médico son quienes deben tomar decisiones. Dejar que las decisiones médicas las tomen gobiernos o instituciones por encima de la gente, es extremadamente peligroso. Tira por tierra todos los derechos constitucionales del planeta». Otros personajes famosos como el tenista Novak Djokovic conectan con un discurso antivacunas también, Djokovic acaba de dar positivo al virus.

En lo que respecta a la teoría de microchips controladores de la humanidad, se suma la actriz mexicana Patricia Navidad. Ella publicó en Twitter enlaces e imágenes sobre esta nueva nanotecnología que asegura que los humanos se convertirán en robots. Dijo que el fin es estar bajo control absoluto del gobierno.

La Red 5G, proviene de la tecnología de Nikola Tesla, ondas de radiación electromagnética similar a las Armas psicotrónicas, un mini-HAARP que puede actuar como manipulador y controlador mental, o como bomba cerebral con graves daños a la salud humana, animal y al medio ambiente. — Patriota!! (@ANPNL05) June 24, 2020

Navidad dice que es necesario despertar porque todas estas nuevas tecnologías son las armas para doblegar tu voluntad y someterte.