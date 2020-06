Nicaragua entre los países que poco se esfuerzan por eliminar la trata de personas, según el Departamento de Estado de EE.UU.

Debido al no cumplimiento de los estándares mínimos para la eliminación de la Trata de Personas y por no realizar esfuerzos significativos en esa misma dirección, Nicaragua ha sido degradada a nivel 3, colocándose a la par de países como Venezuela, Cuba, Siria, Corea del Norte, Irán, entre otros, según el Informe Anual del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas 2020.

A pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la identificación de un poco más de víctimas que en el período del informe anterior, así como el enjuiciamiento de un traficante, indica el informe.

No obstante, Nicaragua no condenó a ningún traficante, y además, los esfuerzos de identificación de víctimas continuaron siendo inadecuados. El gobierno de Daniel Ortega, tampoco «informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados del gobierno cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y la complicidad generalizada entre funcionarios gubernamentales». Asimismo, no hubo cooperación con las Organizaciones no gubernamentales en la Coalición Nacional Contra la Trata de Personas (CNCTP) o la prestación de servicios a las víctimas.

«Los esfuerzos de enjuiciamiento, protección y prevención en las dos regiones autónomas caribeñas de Nicaragua continuaron siendo mucho más débiles que en el resto del país», indica el documento.

Mermó esfuerzos

«El gobierno disminuyó aún más sus esfuerzos mínimos de protección», indica el informe. Durante el 2019 identificó a ocho víctimas de trata, incluidas cuatro mujeres y cuatro niñas, en comparación con seis víctimas en 2018; 12 en 2017; 13 en 2016 y 30 en 2015.

Este informó que no hubo víctimas adicionales identificadas por las Ong y otras organizaciones; sin embargo, «datos externos indicaron que había al menos varias docenas de víctimas de trata identificadas por ONG en 2019. Aunque el gobierno afirmó que no había víctimas de trata extranjeras en 2019, una organización internacional organizó la repatriación de tres víctimas de Guatemala, Panamá y Costa Rica».

Pese a que el régimen orteguista desarrolló un nuevo conjunto de protocolos para identificar a las víctimas de trata de niños y adolescentes entre poblaciones vulnerables, el informe, señala que no compartió más detalles, ni confirmó su implementación. De forma contradictoria, los funcionarios no identificaron a ninguna víctima en las regiones autónomas donde reside una sexta parte de la población y donde faltan mecanismos de identificación y remisión.

Agrega que hubo atención atención médica y psicológica, asesoramiento legal y medidas de protección para las ocho víctimas que se identificaron en el 2019. Aunque el gobierno informó que había una asignación para la protección de víctimas de trata en el presupuesto nacional, no proporcionó servicios especializados o refugios y no reveló alguna cifra para estas asignaciones.

Cabe mencionar que la Ley Contra la Trata de Personas estableció un fondo dedicado para actividades de protección y prevención de víctimas que se financiarán mediante la asignación de presupuestos, donaciones y bienes incautados de los traficantes. Sin embargo, por quinto año, no había indicios de que el gobierno pusiera en funcionamiento el fondo. En general, disminuyó sus esfuerzos para prevenir el tráfico.

¿Cuál es el perfil de tráfico en Nicaragua?

Durante los últimos cinco años se ha informado que los traficantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Nicaragua, y los traficantes explotan a las víctimas de Nicaragua en el extranjero.

Los grupos considerados en mayor riesgo son mujeres, niños y migrantes. Los traficantes someten a mujeres y niños nicaragüenses al tráfico sexual dentro del país y en otros países de la región centroamericana, México, España y los Estados Unidos.

Los familiares de las víctimas a menudo son cómplices en su explotación, indica el informe. Los traficantes utilizan cada vez más los sitios en redes sociales para reclutar a sus víctimas, quienes se sienten atraídos por las promesas de altos salarios fuera de Nicaragua para trabajar en restaurantes, hoteles, construcción y seguridad. Los traficantes también reclutan a sus víctimas en zonas rurales o regiones fronterizas con falsas promesas de empleos bien remunerados en centros urbanos y lugares turísticos, donde los someten a tráfico sexual o laboral.

«Las mujeres y los niños nicaragüenses están sujetos al tráfico sexual y laboral en las dos regiones autónomas del Caribe, donde la falta de instituciones policiales fuertes, la pobreza desenfrenada y una tasa de criminalidad más alta aumentan el riesgo para la población local».