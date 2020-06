Diputados orteguistas cancelan personería jurídica a Asodermu, una ONG opuesta al régimen

La Asamblea Nacional orteguista canceló esta mañana la personería jurídica de la Asociación de Hermanamientos Municipales (Asodermu) organización sin fines de lucro, que funciona apoyando proyectos sociales en Camoapa, Chontales, desde el 2009. La cancelación se hizo con 70 votos de diputados a favor, 10 en contra y cinco abstenciones.

Según los legisladores, el Ministerio de Gobernación (Migob) quien regula los organismos sin fines de lucro, les informó que este organismo no gubernamental no cumplió supuestamente los requisitos de ley, al no presentar sus informes financieros y de esta forma obstaculizar la fiscalización de su trabajo.

Además, los señalaron de financiar el terrorismo porque presuntamente ocultan quiénes son sus donantes, cuánto es el monto de las donaciones y hacía donde se dirigen estos fondos.

El poder legislativo estableció 72 horas para que la Junta Directiva o su representante legal entregue los libros de ley, sellos y demás documentación de dicho organismo y cualquier otro documento a criterio de la autoridad del Migob.

Según el diputado Máximino Rodríguez y la diputada Melba Martínez, la Junta Directiva de Asodermu les manifestaron que se sorprendieron con tal cancelación de personería jurídica porque ellos han entregado todos los informes financieros en tiempo y forma ante el Migob.

Extraoficialmente se conoció que el pecado de Asodermu fue anunciar que dotaría de insumos preventivos como mascarillas y guantes para ser repartidos al pueblo, para prevenir el contagio del Covid-19, pandemia mundial que azota a Nicaragua desde el 18 de marzo pasado.

Los diputados liberales en sus intervenciones también alegaron que no se cumplió con el procedimiento administrativo ante el Migob, porque nunca fueron llamados los directivos de la ONG perjudicada, para pedirles los documentos que supuestamente no entregaron, ni se les aplicó las sanciones previas que establece la ley de la materia.

«Es triste que la banca del Frente Sandinista se coluda con el Migob para hacerle daño al pueblo de Camoapa los argumentos que están dando para cancelar la personería jurídica de Asodermu son mentiras, falsos porque hablan que los directivos de esa asociación obstruyen el trabajo de la oficina de control del Migob y aquí está el estado financiero que presentó en junio Asodermu y tiene el recibido de la Dirección. Está el balance general, balance de probación , detalle de donaciones y está hechos por un contador público. Desde aquí los argumentos vertidos para quitar la personería jurídica son falsos, nulos. Además,no les basta la maldad y ahora decir y asociar las actividades de Asodermu a la Ley contra el lavado de dinero y financiemiento al terrorismo. Esa es saña», dijo el diputado Máximino Rodríguez .

El diputado liberal mencionó algunos de los proyectos en qué ha trabajado la ONG perjudicada entre estos la ampliación del centro de salud de Camoapa, donación de camas, instalación de sala de expulsivo, clínica de odontología, donaciones a CDI de la localidad.

«Estamos lanzando al país a un despeñadero, este país necesita de la coperación internacional porque desgraciadamente es empobrecido. La bancada del PLC los llama a reflexión, esa ONG a los únicos terrorista que financia es el Centro de Salud de Camopa, la Cooperativa de Mujeres de Camopa, jóvenes becados, no debemos actuar por un cuecho que nos llega, debemos investigar», agregó el diputado Rodríguez.

El diputado Rodríguez expresó que la ONG Asodermu tiene muchos proyectos que quedarán inconclusos y que perjudicarían a la población camoapeña, sin embargo el diputado orteguista Walmaro Gutiérrez, como no es parte de esa población empobrecida, refirió que no pueden dar atol con un dedo que si se va Asodermu Camoapa no deja de existir.

«Muchas ONG se han convertido en modos vivendus de la junta directiva que los dirige y otros se han desviado de su propósito. Camoapa no deja de existir fijate, no es la única ONG que trabaja con Camoapa. Además, el gobierno central tiene una inversión de 15.7 millones de córdobas para este año, en agua potable, energía eléctrica, mejoramiento de aulas multigrados, plan techo, el bono solidario, calles para el pueblo, una serie de proyectos que impactan en Camoapa., no me vengan a dar atol con el dedo, me parece correcto el trabajo de fiscalización que hace Gobernación y nosotros debemos votar a favor de la cancelación de la personería jurídica porque ese es nuestro trabajo», dijo el diputado Gutiérrez.

No se cumplió procedimiento

La diputada Melba Martínez expresó que desconoce el porqué de la urgencia de quitarle la personería jurídica a Asodermu, que no se cumplió procedimiento porque durante el proceso en la Comisión de Gobernación no fue citada Frania Blandón del Migob para explicar porque se debía aplicar este proceso contra Asodermu. Además, no fueron consultados los miembros de la Junta Directiva de dicha organización ni se consultó a las personas beneficiadas.

También botaron con 72 votos a favor sobre el destino de los bienes de dicho organismo, que si no está establecido en su estatutos, pasaran a formar parte del Estado.

El diputado Douglas Alemán, refirió al respecto que «la ley establece el proceso para adquirirla, mantenerla y causales para perderla. Nos corresponde eliminar esa personería, la Comisión de Gobernación debe discutir si procede o no una solicitud», dijo Alemán.