Hijo de Freddy García firma por 1.15 millones de dólares con los Cerveceros de Milwaukee

El prospecto nicaragüense Freddy Zamora ya es oficialmente un miembro de los Cerveceros de Milwaukee, tras su firma este viernes por 1.15 millones de dólares, un poco menos de lo que estaba proyectado a recibir, como la escogencia número 53 en el draft de amateur de las Grandes Ligas.

Zamora fue seleccionado por los Cerveceros en la segunda ronda del draft, en la posición número 53 de forma general, cuyo valor estimado de firma era de 1.37 millones de dólares. No obstante, ambas partes llegaron a un arreglo por una cifra ligeramente menor.

Nacido en Managua en 1998, justo cuando su padre, Freddy García, jugaba con el Bóer y ese mismo año llegó a los mil hits, los cien jonrones y los cien robos de bases en su carrera en el beisbol nacional, Freddy hijo a los cinco años de edad se marchó a los Estados Unidos junto a sus padres y allá se desarrolló como un cotizado prospecto del campo corto, por la fineza de su defensa y probada habilidad como bateador, jugando con la Universidad de Miami.

El nica es el primero que firma de los cinco peloteros seleccionados por Milwaukee en el draft. Los Cerveceros todavía no han llegado a un arreglo con el jardinero Garrett Mitchell, quien fue tomado en la primera ronda y su bono es estimado en 3.24 millones de dólares.

Per @jimcallisMLB, the #Brewers have agreed to a deal with second-round #MLBDraft pick Freddy Zamora for $1.15 million (slot value = $1,370,400).

Here’s a look at the @Brewers‘ 2020 @MLBDraft picks, slot values and signing bonuses: https://t.co/1klk7wWUuk pic.twitter.com/N6esnhLnLn

— MLB Pipeline (@MLBPipeline) June 26, 2020