Dos presidentas de cámaras demandan un cambio en el liderazgo en Cosep

Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) manifestó que al menos la mitad de las cámaras agremiadas al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) piden un relevo en el liderazgo de dicha institución, donde ha estado al frente José Adán Aguerri desde el 2007.

“En Cosep hay 26 cámaras, de las cuales 22 están habilitadas para votar, yo diría que la mitad de esas quieren un cambio en Cosep, un relevo, incluso el resto también anhela ese cambio, pero muchos prefieren no hablar del tema”, señala Hilleprandt.

Desde hace 13 años, José Adán Aguerri, ha estado al frente del Cosep, lo que le ha valido la crítica y el rechazo de muchos empresarios. “Yo no veo que sea muy prematuro hablar del tema, en estos dos meses se debería de estar pensando cómo ir arreglando todo para cuando venga el nuevo presidente, repito esto no es un tema personal, es de relevo; los relevos son sanos y la sociedad nicaragüense lo está pidiendo a gritos, un cambio daría una buena imagen y no solo local sino internacional”, argumentó Hilleprandt, quien es la primer mujer que ocupa la silla de la CCSN.

Es posible la reelección según los estatutos

Este miércoles en su conferencia habitual, Aguerri no confirmó, ni negó si se postulará por tres años más a la presidencia de Cosep, aunque sí dejó claro que la reelección es posible en los estatutos de organización.

“Esa es una situación que estaré abordando en lo personal y luego una vez que tenga una decisión lo estaremos abordando a lo interno de Cosep, desde ese punto vista los estatutos permiten la posibilidad de que haya una reelección y eso está establecido, sin embargo en este momento estamos enfocados en el esfuerzo que estamos haciendo semana a semana, con la prioridad que tenemos (…) estamos casi a tres meses, cuando nos acerquemos seremos oportunos en informar”, dijo Aguerri.

Hilleprandt indica que si bien es cierto que Aguerri puede postularse a la presidencia, lo más sano es que no opte a esa silla. “Él (Aguerri) puede reelegirse según los estatutos, ¿pero qué es lo que más le conviene a la institución?, aquí es donde tenemos que anteponer a nuestros intereses personales el bien común de la gremialidad. Hay que recordar que en estas elecciones hay muchos ojos viéndonos y creo que si no hay un relevo, no sería bueno para la institucionalidad de Cosep”, dijo.

Hay que predicar con el ejemplo

Los empresarios también han señalado que si Cosep está pidiendo que en Nicaragua se dé una reforma electoral, que permita elecciones libres y transparentes, hay que predicar con el ejemplo.

Es por ello que Ximena González Oliú, presidenta del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde) indica que es necesario que se celebren unas elecciones democráticas en Cosep.

“Es necesario que los líderes de la empresa privada demos el ejemplo y seamos coherentes con lo mismo que pedimos y esperamos de los gobernantes del país. El caudillismo, las elecciones de dedo y el perpetuarse en los cargos de servicio, son los vicios contra los que todos debemos luchar y cerrar filas, en todos los espacios que ocupamos, por que hemos sido víctimas como nicaragüenses de nuestras propias actitudes, de esas actitudes de continuismo”, sostuvo González.

Este miércoles, el presidente saliente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) Sergio Maltez dejó claro que es necesario que se den cambios en las instituciones. «Esto de la transición se viene discutiendo en las diferentes agrupaciones que formamos parte de Cosep, creemos firmemente en los cambios de liderazgo, en la pluralidad, en la no reelección y en abrir oportunidades para que todos puedan incidir», expresó Maltez.

Por su parte Erwin Krüger, expresidente de Cosep dijo que hay varios candidatos para presidencia de Cosep y que es hora que se den cambios. “La voz está en manos del empresariado, están emergiendo nuevos líderes que van a desplazar a los actuales, igual está sucediendo a nivel nacional. Nicaragua necesita nuevos y mejores líderes para enfrentar la crisis que vivimos”, dijo Krüger.