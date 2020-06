EE.UU. tiene «serios problemas» ante alza de casos de coronavirus

El Gobierno de Estados Unidos estudia cambiar su estrategia y empezar a realizar las pruebas de detección de COVID-19 por grupos, y no individualmente, para acelerar la identificación de casos haciendo menos análisis. Así lo reveló este viernes (26.06.2020) el doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca, en una entrevista con el diario The Washington Post.

«Enfrentamos serios problemas en algunas zonas» de Estados Unidos, como el sur y el oeste, dijo el que es considerado el principal epidemiólogo del país, que precisó que cuando se miran los casos en un mapa se ve una realidad muy heterogénea, pero que en el fondo está interconectada. El médico, una figura muy popular y respetada, llamó a los jóvenes a ejercer la responsabilidad individual. «Estamos en esto todos juntos», indicó.

«Si ustedes se infectan, van a contagiar a alguien más y esa persona va a infectar a otra más», alertó, recordando que hay personas inmunodeprimidas por un cáncer o por otras patologías que son muy vulnerables. Fauci, que es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que los responsables de salud del Gobierno del presidente Donald Trump mantienen «discusiones intensas» sobre la instauración de «pruebas de grupo» para agilizar la toma de muestras.

Buscar asintomáticos

La estrategia consiste en realizar una sola prueba sobre las muestras de un conjunto de personas, y hacerlas individuales solo si se confirma que en el grupo hay un positivo. Este procedimiento permitiría evaluar a más personas con menos recursos y aislar rápidamente los casos sospechosos desde la detección de la presencia del coronavirus en el grupo.

Fauci sostuvo que en el país, que vive un alza inusitada en el número de contagios, «algo no funciona; quiero decir, puedes hacer todos los diagramas que quieras, pero algo no funciona”. Según el experto, las investigaciones sugieren que un 40 por ciento de las personas infectadas con coronavirus pueden ser asintomáticas, y si no son detectados, seguirán esparciendo el virus.

«Ahora sabemos que el nivel de virus en una persona asintomática es casi igual al nivel de virus en alguien que tiene síntomas», afirmó el experto. Con 2.424.054 casos, Estados Unidos es el país con una mayor incidencia de contagios de COVID-19 del mundo, que ya ha ocasionado 124.468 muertes, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

