Pobladores con síntomas de Covid-19, siguen evitando hospitales y aumentan consultas telefónicas, señala Unidad Médica Nicaragüense

La Unidad Médica Nicaragüense, UMN, manifestó que las atenciones en sus líneas telefónicas para orientar a la población nicaragüense sobre el Covid-19 no ha bajado su ritmo, lo que refuerza las declaraciones de epidemiólogos que la curva de contagio se mantiene en ascenso. Además, evidencia que la persona está evitando visitar los hospitales por temor a contagio.

De igual manera, el especialista en salud Alejandro Lagos, quien también brinda atención desde llamadas telefónicas, expuso que a finales de mayo e inicios de junio, se incrementó casi el doble de casos con síntomas de coronavirus en los barrios de Managua y municipios del país.

Según la doctora Anely Pérez Molina, secretaria de la UMN, al día la organización atiende unas 80 llamadas telefónicas y unos 40 mensajes de texto, es decir, al menos 120 atenciones alrededor del país. Por su parte, el doctor Lagos registró -del 26 de mayo al 5 de junio- 76 llamadas, 696 solicitud de consulta vía WhatsApp, de las cuales 258 fueron atendidas, y 482 consultas realizadas por llamadas vía WhatsApp, según publicó en su perfil de Facebook.

El doctor Lagos concluyó en base a esos reportes, que los casos de contagio aumentaron en ese periodo, pues de 33 barrios afectados pasó a 65, asimismo los municipios con contagio pasaron de 18 a 30. El galeno insistió que los brotes del virus se está dando desde los domicilios por lo que aconsejó a la ciudadanía a no automedicarse y consultar con un médico.

«Desde que comenzamos con la línea de apoyo telefónico, el comportamiento no ha bajado (el ritmo), lo que podemos notar de las llamadas, es que las personas se siguen infectando, siguen presentando síntomas de coronavirus pero leve», refirió la doctora Pérez Molina.

Compartimos con toda la población nicaragüense, la nueva programación de números telefónicos para brindar consejerías y orientaciones médicas en tema de COVID 19. Dada la amplia demanda que hemos tenido, ponemos ahora a disposición una línea más. En UMN estamos para servir. pic.twitter.com/7IjZZXI26x — Unidad Médica Nicaragüense (@UnidadMedicaNic) June 22, 2020

Cuidado con nuevo brotes

Las fuentes médicas coincidieron que si actualmente no se denuncia con frecuencia los entierros inmediatos, no significa que la curva de la pandemia esté disminuyendo, sino que las personas están quedándose en casa. Además, hicieron un llamado a no relajar las medidas de prevención y exponerse innecesariamente en lugares públicos con aglomeraciones, porque si no se tendría dentro de un par de semanas nuevo rebrotes.

La doctora Pérez Molina, reconoció que luego de tres meses de haber iniciado la pandemia en el país, la gente está más informada y de cierta manera preparada para enfrentar la enfermedad, sin embargo, hace falta conciencia en la práctica de medidas para poder disminuir los casos de contagio y muerte.

«Es lo que hemos visto desde consejería y atención vía telefónica desde el 15 de mayo y hasta ahora no ha habido una disminución de las llamadas, los casos siguen estando, lo que ha habido aparentemente es una disminución de los casos graves», consideró la médica.

En este punto, el doctor Lagos coincidió advirtiendo que si la ciudadanía sigue relajando las medidas lo que habrá es un aumento de casos graves que se registrarán desde las casas, y esto saturaría los hospitales.

«¿Por qué va haber otro repunte? Porque la gente que ahorita relajó las medidas y empezó a realizar actividades sin protección adecuada, entonces esas personas dentro de dos semanas podría verse enfermas y haya un pico (de contagio) y aumenta el riesgo que lleguen a personas mayores, y esas son las que requerirán las unidades de salud», explicó la doctor Pérez Molina.

El Ministerio de Salud, Minsa, reporta hasta el 23 de junio 2,170 casos y 74 muertes. Sin embargo, las cifras extraoficiales del Observatorio Ciudadano reportó, hasta el 17 de junio, un acumulado de 5,957 casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua, mientras que registró 1,688 muertes sospechosas.