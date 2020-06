Pandemia y política

El presidente Enrique Bolaños nombró a ProVoto en 2006 como representante de los nicaragüenses en el exterior. El coronavirus ha detenido momentáneamente su misión de lograr la cedulación, concienciación y estímulo del voto en el exterior, en el país, de elegir y ser electo. Desde febrero inició la campaña “Lávate las manos” como medida de prevención del Covid-19, continúa obsequiando miles de envases de jabón líquido de 12 onzas a la población y planea proponer al gobierno del presidente Ortega el uso obligatorio de las mascarillas.

Hizo un llamado nacional consciente hace más de 70 días para que nos ocupemos de la pandemia y hablar de política hasta después. Pero para algunos eso no es posible. Responsablemente la población adopta medidas preventivas para protegerse del Covid-19. Un alto grado de responsabilidad sanitaria ciudadana. Un paso adelante. Amigos de todos los sectores del país emiten solo comunicados. No proveen gratis al pueblo jabón líquido, alcohol gel, mascarillas, guantes, provisiones y medicinas para evitar el contagio o curarse. Pero siguen hablando de política.

Entonces, conozcan los preocupantes datos de la encuesta de ProVoto de febrero de este año. Sepan que sí, a nuestro pueblo “le gustaría votar en las próximas elecciones”. Pero cuando responden a la pregunta “que si van a votar” estas son evasivas. La población está totalmente desmotivada, no creen, no se moverán de sus casas a los precintos o JRV.

Cuatro son las razones: i) el Pacto Alemán Ortega del 2000, ii) el reconocimiento de Ortega como candidato ganador de las elecciones del 2006 que le hizo Eduardo Montealegre sin haberse contado el 8.5 por ciento de los votos para no ir a la cárcel, iii) la deficiencia democrática causada por la gestión co-gobernativa perniciosa del Cosep, y iv) la “desesperanza instalada en el país” por la falta de resultados de una Alianza Cívica autonombrada que no pudo imponerse en los diálogos, exsandinistas de los 80 apareciendo como demócratas sin serlo y partidos políticos llamados de oposición con solo el 6 por ciento de los votos. Señalados además, de no hacer ni haber hecho verdadera oposición al actual gobierno.

ProVoto impulsa enérgicamente el uso obligatorio de las mascarillas. Mitigar la pandemia es deber de todos. Pero si hablan de política conozcan que se debe disminuir la abstención promoviendo nuevos enfoques, nuevos programas de gobierno de nuevos partidos políticos de oposición que la población forme libremente uniéndolos para las elecciones y con un solo candidato ganador. Previas reformas electorales y liberación de presos políticos. Esta posibilidad motivará a todo un pueblo hoy decepcionado para que vayan a votar en comicios libres, observados, eligiendo un gobierno de corte democrático, porque de lo contrario, no se elegirá un gobierno por mayoría sino por los que fueron a votar.

El autor es abogado y presidente de ProVoto.