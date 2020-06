El artículo transitorio que permitió que la Alianza Cívica firmara los estatutos de la Coalición Nacional

CONTENIDO EXCLUSIVO.

La Alianza Cívica acordó con las otras seis organizaciones opositoras que firmaron los estatutos de la Coalición Nacional, la inclusión de un artículo transitorio que permitirá modificaciones al documento para que se permita que en temas clave la manera de tomar decisiones sea el consenso y no la mayoría. Esa movida resolvió la polémica surgida por la solicitud de retrasar la firma de estos estatutos, hecha por la Alianza Cívica.

El director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, manifestó que con ese cambio «queda abierta la discusión de los estatutos en los temas que se consideren importantes», entre estos el tema electoral.

El artículo transitorio establece que los firmantes se comprometen a que, una vez constituido por los representantes de las organizaciones, el Comité Nacional discutirá y en su caso resolverá la propuesta de la Alianza Cívica de establecer el mecanismo de consenso para la aprobación de los siguientes puntos.

A) Contrato social/Plan de gobierno.

B) Constitución de alianza electoral.

C) Mecanismo de selección de candidatos.

D) Posicionamientos públicos y comunicados de la Coalición Nacional.

E) Reformas electorales consensuadas en el Bloque Pro Reformas Electorales.

F) Elección del Secretario Ejecutivo.

G) Formas de protesta, estrategias de presión interna y movilización.

Chamorro insistió en que temas como el electoral y un plan de país deben ser profundamente discutidos hasta llegar a una decisión de consenso, pero ante la dificultad de no tener más tiempo, porque la firma se había establecido este jueves 25 de junio, «encontramos una fórmula, una salida que implica que quedan abiertos los estatutos, para una posterior discusión». Las organizaciones no definieron cuándo volverán a discutir el estatuto.

No firmar nunca fue una opción, dice Juan Sebastián Chamorro

El director ejecutivo de la Alianza Cívica dijo que nunca fue una opción no participar en la firma que se realizó este jueves. «Nosotros nunca dijimos que no íbamos a participar. Todo lo contrario. Nosotros siempre dijimos que por la importancia de este evento y por la relevancia del documento del estatuto, es que estábamos interesados en que todos estos temas se aborden, pero, por otro lado, también tenemos la urgencia del tiempo. Esta fue la forma en que se logró un acuerdo satisfactorio para todos. Nosotros queremos hacer una Coalición Nacional inclusiva, que las puertas estén abiertas para todos, queremos hacerla democrática, no queremos que una mayoría se imponga sobre una minoría», dijo Chamorro.

El director ejecutivo de la Alianza explicó que debido a que no todos los temas son necesarios consensuarlos, por eso hicieron una lista de los que sí se debe considerar tener ese sistema de decisión.

Artículo transitorio fue una tregua, dice José Pallais

El opositor José Pallais, uno de los políticos que terminó renunciando de la Alianza Cívica porque no se decidían a firmar los estatutos en la fecha establecida (los otros fueron Medardo Mairena, del Movimiento Campesino y el dirigente estudiantil Edwin Carcache) manifestó que el artículo transitorio solo es una tregua provisional a las diferencias que tienen las organizaciones miembros, pero no resolvió el problema de fondo sobre la forma de tomar decisiones sobre esos siete puntos.

«Las diferencias de fondo no se han resuelto. Se tienen que resolver más adelante cuando ya se instale el comité nacional», dijo Pallais, quien participó en la mesa de multilateral que discutió los estatutos.

El punto de controversia está en el artículo 7, sobre los Mecanismos para toma de decisiones, que indica lo siguiente: «El Comité Nacional procurará la toma de decisiones por la vía del consenso. Si en la primera sesión no se lograra el consenso, se podrá buscar el consenso hasta en dos sesiones consecutivas más. De no lograrse el consenso en tres sesiones consecutivas, en la próxima sesión se deberá tomar decisión por votación calificada sobre la base de las tres cuartas partes de las organizaciones que componen el Comité Nacionales; en caso de no haber decisión en la primera votación, la segunda votación se realizará en la siguiente decisión del Comité. Cada organización dentro del Comité Nacional cuenta como un voto en igualdad de condiciones, adecuando el principio de igual jurídica de los Estados. El cálculo de la proporción de las tres cuartas partes se realizará sobre la base aritmética».

Ese sistema despertó temores en la Alianza Cívica de que una alianza entre las agrupaciones miembros, que constituyera una mayoría, podría permanentemente imponerse sobre otra en decisiones importantes. Algunas fuentes que solicitaron el anonimato expresaron que la misma crisis provocada por la solicitud de la Alianza de posponer la firma era un claro ejemplo de la necesidad de tomar decisiones por consenso.

«Esa crisis dejó clara la necesidad de establecer un mecanismo de consenso porque vimos que en el futuro se podía obligar a las organizaciones que quedaran en minoría a aceptar decisiones en las que ni siquiera se pudiera dar la oportunidad de discutirlas», expresó la fuente.

Propuesta de la Alianza Cívica fue toma de decisiones por unanimidad

La propuesta de la Alianza Cívica es que las decisiones se tomen por unanimidad, es decir que la falta de consenso imponga un veto a la propuesta. Durante la discusión de este tema en la mesa multilateral «costó llegar a acuerdos», relató Pallais, lo cual quedó demostrado con el hecho de que la Alianza Cívica nunca estuvo conforme en este punto.

Pallais contó que durante la discusión la propuesta de unanimidad fue rechazada, porque la posición de la mayoría fue que «si no se establecía la democracia como última instancia, es decir, mediante el voto, se le estaba dando a todas las organizaciones el derecho al veto».

«Eso significa que una organización puede paralizar totalmente los acuerdos de un grupo numeroso y diverso», dijo Pallais. Sin embargo, otros miembros de la Alianza consideran que el sistema de consenso lo que permite es que los temas se discutan y se lleguen a modificar para que todos estén de acuerdo «o que al menos nadie rechace abiertamente la decisión sobre determinado tema, lo que se busca es el equilibrio», comentó.

Chamorro fue delegado por el coordinador de la Alianza Cívica, Carlos Tünnermann Bernheim, para firmar el documento estatutario de la Coalición Nacional. La tarde de este jueves, la Alianza emitió un comunicado en el que reconoció formalmente que tienen consideraciones en el documento estatutario «en lo relativo a la toma de decisiones y mecanismos de consenso para temas que son de transcendental relevancia para el futuro del país».

«Estas consideraciones no han sido abordadas en su totalidad, Con el fin de avanzar en el esfuerzo conjunto hemos incluido en el documento firmado un compromiso que permita su discusión y resolución posterior», manifiesta el comunicado.

Jóvenes se organizan

Siete organizaciones firmaron los estatutos de la Coalición Nacional, el sector estudiantil que también forma parte de la Coalición solo hizo acto de presencia, pues está en proceso de firmar también.

Mauricio Múñoz, de 28 años, fue el representante de los jóvenes en la firma. Múñoz reveló que están en pláticas con el sector juvenil de la Alianza Cívica, para que se integren al sector juvenil que tiene una silla independiente en la mesa multilateral de la Coalición Nacional. El sector juvenil de la Alianza también protagonizó una polémica por no aceptar la propuesta de solo un asiento para los jóvenes en la mesa multilateral.