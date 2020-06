Las siete fases del estricto protocolo que deben cumplir los equipos de Liga Primera en la pretemporada

La Comisión Médica de la Liga Primera presentó este viernes el protocolo de seguridad que deberán cumplir los clubes durante la pretemporada, que despega el 1 de julio, para evitar el contagio del Covid-19. El documento de cinco páginas que remarcan desde el inicio que “la mejor garantía para evitar el contagio de esta enfermedad es ser conscientes de que la responsabilidad es de cada uno”.

El protocolo está dividido en siete fases diferentes, que parecen oportunas para evitar los contagios. “En caso de alguna dificultad o que se presente algún jugador sintomático, los clubes, deberán informar de manera inmediata a la Comisión Médica. Para que esta a su vez, colabore en el procedimiento expedito y recomendado, para se pueda actuar de acuerdo al protocolo de salud pública”, explica el documento.

Además señaló que el protocolo lo crearon el presidente de la Asociación Nicaragüense de Clubes de Futbol (ANCF) y médico, Reynaldo Mairena, el médico del Ferretti, Jimmy López, especialista en epidemiología del Ministerio de Salud y Delegado de la Dirección General de ANCF.

“Cada club designará a una persona como responsable, junto con el médico del club, de que los protocolos se respeten al pie de la letra. Además, estas personas deberán presentar un Reporte Médico Semanal de cada integrante del club”, manifiestan.

A continuación las siete fases del protocolo

Protocolo de pretemporada 2020

1. Cuidados desde la casa a los entrenamientos.

Antes de salir de casa, lavarse bien las manos con abundante agua y jabón. Además, colocarse alcohol en gel y transportarlo en su vehículo o bolso, ya que no lo utilizará nuevamente hasta apenas llegue a las instalaciones de entrenamiento.

Camerino para el cambio de jugadores: Cada club designará un camerino, en el cual los jugadores podrán cambiarse previamente al inicio del entrenamiento. En caso de no disponer de un camerino, se habilitará una zona especifica con las debidas condiciones, las cuales permitirán la comodidad y el debido distanciamiento entre los atletas, para que estos puedan prepararse para el entrenamiento.

Llevar sus propias aguas y toallas: Una vez utilizados, desechar los envases y restos en los basureros que se dispondrán para tal fin. En caso de que la hidratación sea proporcionada por el club, se deben etiquetar botellas o pachones con el nombre de cada jugador.

Dirigirse desde su casa hasta el lugar de entrenamiento, sin escalas: No entrar en contacto con ninguna persona en el trayecto, si fuera estríctamente necesario, hacerlo a dos metros de distancia.

Evitar compartir vehículos con los compañeros: A menos que exista el distanciamiento y uso de mascarilla, cómo máximo 3 personas en caso de automóvil. En el caso de motocicletas, se recomienda el uso único de este vehículo. Si se usa transporte público, evitar las aglomeraciones, utilizar mascarilla y alcohol en gel.

2. Cuidados al llegar al lugar de entrenamientos

Uso de mascarilla: El uso de mascarilla al ingresar al centro de entrenamientos, es de carácter obligatorio.

Al llegar a las instalaciones de entrenamiento, llevar solamente lo que es realmente necesario: No bajar teléfono celular, lentes, auriculares, etc. Bajar sólo con los elementos necesarios para realizar la práctica es decir, botines (tacos) toalla, hidratación. Usar la mano no dominante para tocar picaportes u otros objetos.

Toma de temperatura: Se realizará la toma de temperatura a cada jugador previo al ingreso a las instalaciones, mediante termómetro infrarojo.

Lavado de manos y uso de alcohol gel: Previo al ingreso a las instalaciones, el club debe proporcionar agua y jabon para el lavado de manos, así como alcohol gel para una correcta desinfección.

3. Cuidados durante el entrenamiento

Entrenamientos al aire libre: Nunca se entrenará en lugares cerrados, por lo que se recomienda entrenar en espacios abiertos de 10.000 m2.

Respeto de distancias interpersonales: En todo momento, se deberá entrenar a no menos de 20 m de distancia. Evitar tener contacto físico con algún miemro del club, a una distancia menor de dos metros.

4. Cuidados finalizado el entrenamiento

Lavado de manos: Lavarse las manos por un minuto y colocar luego alcohol en gel.

Cambio de ropa: Tras el lavado de manos, cambiarse completamente la ropa y guardar la ropa usada en una bolsa plástica. A menos que el club se encargue de proveer la vestimenta diaria de entrenamiento, por lo que el utilero deberá meter la ropa en una bolsa plástica para su lavado inmediato.

Traslado de elementos personales: Llevarse todos los elementos personales y desechar los elementos que no se volverán a utilizar, por ejemplo, botellas plásticas o vendajes descartables.

5. Cuidados desde el entrenamiento a la casa

Del entrenamiento, directo a casa: Se recomienda dirigirse directamente al hogar, sin hacer alguna escala, evitando el contacto con otras personas. En caso de utilizar el transporte público, tratar de mantener el distanciamiento social.

Al llegar a su hogar: Ya en casa, se recomienda que cada miembro que fue parte del entrenamiento, se quite su vestimenta, la lave de manera inmediata y proceda a tomarse una ducha con abundante agua y jabón.

6. Desinfección de las instalaciones tras finalizar los entrenamientos.

El club, deberá disponer de personal de limpieza que se encargue de desinfectar las instalaciones de entrenamiento, cumpliendo con el protocolo de higiene y salubridad de los espacios a ser utilizados por el jugador.

7. Desinfección de las instalaciones antes de iniciar los entrenamientos.

El club, se responsabilizará de disponer de personal de limpieza , el cual deberá llegar 1 hora antes del inicio de los entrenamientos. Esto con el objetivo de asegurar la correcta desinfección de las instalaciones, previo a los entrenamientos.

Informar a la Comisión Médica de ANCF, en el caso de que algún jugador presente algún síntoma.

Con respecto a los Medios de Comunicación: En caso de que algún Medio de Comunicación solicite cubrir los entrenamientos.Estos, deberán cumplir estrictamente con las medidas santiarias pertinentes.

Se recomienda que el Oficial de Medios de cada club, genere un comunicado diario o semanal para los Medios de Comunicación sobre asuntos de interés para estos, durante la Pretemporada.