El empate del Barcelona que le puede costar la Liga española

Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Que el Barsa iba a pinchar en estos partidos era algo que se veía venir hace tiempo. En Mallorca nos engañó y parecía que estábamos ante un equipo con una versión mejorada, pero analizando ese partido a toro pasado hay que decir que quizás marcar el 0-1 al minuto de juego fue decisivo para maquillar sus carencias. El choque ante el Leganés no hubo por donde pillarlo y ganó como ganó. El Sevilla era un rival complicado y no se puede considerar un pinchazo ese empate (2-2) aunque su juego dejó mucho que desear.

Puede interesarte: Las siete fases del estricto protocolo que deben cumplir los equipos de Liga Primera en la pretemporada

Los goles de Luis Suárez (20 y 67) fueron remontados por Smolov (50) y Iago Aspas (88), de tiro libre. Ante el Athletic estuvo a punto de ceder un nuevo empate, pero le salvó una jugada aislada. Y en Vigo se pinchó el globo de Setién pese a realizar una aceptable partido, el mejor desde la vuelta. Regresó del parón con dos puntos de ventaja sobre el Madrid y ahora pueden quedarse a dos de los blancos si los de Zidane ganan al colista Espanyol este domingo.

Además lea: La historia de Byron Bonilla: sufrió discriminación de niño y 16 años después alcanza la élite del futbol costarricense

El ruido de fondo que acompaña al equipo tampoco es que ayude mucho. La preocupación por cuadrar cuentas e intentar soltar lastre en la plantilla es una bomba para ese vestuario. Medio equipo está en venta -Arthur ya tiene un pie en Turín-, el técnico que prometió que sus equipos siempre juegan bien no lo está consiguiendo en Barcelona y se queda sin tiempo, unas elecciones en el horizonte con varios posibles candidatos, la base del once inicial supera la treintena… Son problemas muy difíciles de solventar en poco tiempo. Todo eso suma y en el juego se nota. El Celta le hizo muchas ocasiones dejando claro también que la defensa, su gran aliado los últimos partidos, también falló. Tienen opción de dos títulos pero jugando así no van a ganar nada.