Manuel Rosas revela lo mejor (anécdotas, momentos inolvidables y goles) de sus 10 años en el futbol nicaragüense

En el futbol nicaragüense existen muchos jugadores extranjeros que por diferentes circunstancias decidieron quedarse en el país, pero son muy pocos los alcanzaron el éxito y dejan huellas por su paso. Uno de ellos es Manuel Rosas, de 36 años, mexicano de nacimiento y nicaragüense de adopción.

Rosas llegó hace 10 años al Real Estelí y se convirtió en un referente del club a lo largo del tiempo. Coincidió con una generación que parece irrepetible: Samuel Wilson, Elmer Mejía, Rudel Calero, Franklin López, David Martínez, Eliud Zeledón, Francisco López, entre otros. Sin embargo logró consolidarse, trascender y ser el único que permanece de esa generación.

En el Tren del Norte lo ha logrado todo con jugador: ha ganado ocho campeones nacionales de Liga Primera, participó en la Liga de Campeones de Concacaf y la Liga Concacaf. En 2013 se nacionalizó nicaragüense y ha sido uno de los capitanes de la mejor etapa —2015-2019— en la historia de la Selección de Futbol.

“La experiencia ha sido súper grata. Ser parte de una selección y ver ese crecimiento y en su futbol. En la medida que todos mejoren en todo, se mirará en la selección. No tengo palabras para agradecer a las personas que han confiado en mí. He sido parte de cosas bonitas e históricas”, señala Rosas, quien hizo su repaso de sus mejores momentos, anécdotas y goles durante 10 años.

Los mejores anécdotas que se pueden contar: “Jugar en un cancha de beisbol era como algo extraño. Se daba bastante en 2010 y 2011. Jugamos en Ocotal así, recuerdo no tenía pasto, solo tierra. En una toma en televisión iba un jugador (José Antonio Flores) corriendo y después desapareció porque se cayó en el montículo. Primer práctica en Nicaragua fue en el campo de beisbol en Estelí.

“El gol de la final 2020 contra Managua —que selló el título de Estelí— no le iba a tirar yo, sino Brandon Ayerdis. Me acercó para decirle que le pegue fuerte, no que me lo dejara, porque ya le había hecho dos buenos disparos. El portero está casi al centro acomodando la barrera y veo que da un paso más a su izquierda, entonces le digo a Brandon que lo me deje. El árbitro pita, amaga Brandon y le pego”.

“Mi primer Clásico nacional el campo inundando. A la orilla del campo el agua llegaba casi a la orilla. Todo encharcado. Se jugó así. La barra del Diriangén se metió en el costado noreste de la cancha para que se cayera un muro y saliera el agua. Aquello era un potrero, un charco. Ese día me dieron en el ojo con el balón y me dejó el párpado lastimado. Lo ganamos 2-1. Dos goles de Calero”.

“El tiro libre contra Surinam —eliminatorias mundialistas 2015— sentía que lo iba meter. Un día atrás había hecho cuatro o cinco y no metí ninguno. Recuerdo que los compañeros me decían festeja y salgo levantando las manos al cielo y dando gracias”.

Los momentos inolvidables. “El quinto: el primer campeonato en Estelí (Clausura 2011) que metí un gol de penalti y Wilson marcó de tiro libre para clasificar a Liga de Campeones. Cuarto: el gol en la Concachampions de penalti —en el 2011 contra Toronto FC en el Independencia— que lamentablemente en el segundo tiempo nos dieron la vuelta . Tercero: clasificaciones Copa Oro (2017 y 2019) y remontada contra Haití 2017. Dos: El gol a Jamaica de penalti —eliminatorias mundialistas 2015— y ganarles allá. Uno: ser parte del Real Estelí y cumplir mis 10 años en esta intuición siendo campeón y calificando nuevamente a Liga Concacaf.

Los cinco mejores goles. “El primer lugar pongo contra Managua en 2020, el que le piqué al Pulpo (Denis Espinoza) en una final de 2014, el gol en Surinam, uno de tiro libre contra Diriangén en el Independencia en 2019 y primer gol en Nicaragua (2010), un tiro libre contra el Managua FC en el IND.