A 20 años de su regreso a Cuba: ¿Qué ha pasado con Elián González, el niño que llegó en una balsa a los EE.UU.?

Elián González no es un cubano más. Su regreso a casa hace 20 años fue considerado una victoria. En su país es “símbolo” de la “lucha revolucionaria contra el imperialismo” y su retorno fue catalogado como el último capítulo de la contienda política entre Cuba y la comunidad cubana anticastrista en el exilio.

Este domingo 28 de junio se cumplen 20 años del regreso del famoso «balserito cubano». Su historia atrajo una inmensa cobertura mediática. «Elián vuelve como héroe», fue el titular de una nota en la sección Internacionales de LA PRENSA del 29 de junio de 2000, un día después de que el niño regresó a Cuba de la mano de su padre, Juan Miguel González.

La historia que lo llevó a ser considerado un «héroe de la revolución» comienza el 22 de noviembre de 1999 cuando junto con su madre, Elizabeth Brotóns, salieron ilegalmente de Cuba con el propósito de emigrar a los Estados Unidos. En altamar sufrieron un accidente y la madre de Elián y 10 personas más murieron.

El niño y otras dos personas lograron llegar a la costa de Fort Lauderdale en Florida. Elián, de 5 años, fue encontrado por dos pescadores. Era 25 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Él estaba desfallecido, quemado por el sol y aferrado a un neumático.

La salida del pequeño de Cuba fue sin permiso de su padre, quien estaba separado de su mujer. La noticia de que Elizabeth se lo había llevado a los Estados Unidos corría como pólvora en su natal Cárdenas, a 145 kilómetros al oriente de La Habana. Cuando Juan Miguel se enteró pidió ayuda al gobierno cubano para regresar a su pequeño a casa.

El nombre de Elián González apareció en los encabezados de los diarios más importantes del mundo, pues el caso de su custodia provocó tensiones diplomáticas entre el gobierno de Bill Clinton y el de Fidel Castro.

Después de un largo proceso legal el Departamento de Justicia ordenó que agentes federales estadounidenses armados irrumpieran en la casa de Miami donde el pequeño se estaba quedando con su tío abuelo, Lázaro, con el fin de reunirlo nuevamente con su padre. Una famosa fotografía de un Elián aterrorizado mirando a un agente estadounidense armado ganó un Premio Pulitzer.

El 1 de junio de 2000 la Corte Federal de Apelaciones del 11 Circuito falló en contra de la petición de asilo de Elián, indicando que no tenía edad suficiente para solicitar asilo, y que solo su padre podía hablar en su representación.

Elián González ya no es un niño, ahora tiene 26 años, y cada vez que recuerda a Fidel Castro, a quien cataloga como «un padre y un amigo», llora. El 4 de diciembre de 2016 estuvo en su entierro en el cementerio de Santa Ifigenia.

«Han pasado 20 años para el orgullo del pueblo cubano, con el regocijo de que no fue una lucha en vano, de que estoy aquí, y estoy para servirle precisamente al pueblo, para servirle siempre al comandante (Fidel Castro), para servirle a la Revolución», dice Elián en un video en Youtube.

Y es que él cada 28 de junio recuerda su regreso a casa. Ese día, hace 20 años, tres hora después de haber despegado en un avión Lear Jet privado, del aeropuerto Dulles de Washington, llegó a La Habana a las 5:50 p.m. hora de Nicaragua, junto a su padre.



El presidente Fidel Castro no estuvo en el aeropuerto, según Castro para evitarle nuevas fatigas o molestias al pequeño, quien fue recibido por decenas de niños, agitando banderas cubanas. Se cantó el himno nacional. Ahí estaban sus abuelos paternos y maternos. No hubo declaraciones a la prensa.

«Fidel lanzó la batalla, lanzó la lucha al pueblo de Cuba por mi rescate. Es algo que le doy gracias. Siento infinito orgullo de estar en Cuba, no lo he defraudado, ni lo voy a defraudar para orgullo del pueblo de Cuba», agrega en el video donde también aparece su padre.

“No me fue a buscar al aeropuerto cuando regresé, pero lo vi recién cuando terminé primer grado… Cuando Fidel entraba a una habitación era como que si aspirase todo el aire de esa habitación. Es increíble su figura gigante, su barba blanca, su traje verde…” dijo a la cadena ABC News. Castro también asistió a uno de sus cumpleaños, que la televisión cubana filmó y difundió ampliamente. Fidel se encargó de garantizar que el niño fuera un ejemplo de éxito, por eso lo apadrinó.

Cuando Elián volvió a Cuba fue a vivir con la familia de su padre a Cárdenas. El Gobierno cubano creó en esa ciudad un museo, denominado «Museo de la Batalla de Ideas», que incluye una sala dedicada a Elián, quien a los ocho años ingresó, junto a otros 18,000 jóvenes, en la Unión de Jóvenes Comunistas, donde aún es militante.

De adolescente, según el periódico Tribuna de La Habana, en su edición dominical, él disfrutaba de la música, «es fiestero, aunque no muy buen bailador, pasa horas frente al ordenador o haciendo ‘hierros’ (pesas) con sus amigos». Y aunque en ese momento el diario oficial Juventud Rebelde dijo que Elián era «estudiante de la escuela militar ‘Camilo Cienfuegos’, donde se prepara como futuro oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias», años más tardes optó por graduarse de Ingeniero Industrial de la Universidad de Matanzas «Camilo Cienfuegos», donde asistió desde 2011 hasta 2016.

Ahora Elián comparte primera fila con la alta cúpula en La Habana y es que ese camino se lo ha abierto desde que regresó a Cuba. «Elián es líder natural. Lo de él es hacer, más que hablar, pero sí dice lo que piensa y lo hace bien», reseñó el rotativo Juventud Rebelde.

Este 6 de diciembre Elián cumplirá 27 años, pero antes se convertirá en padre, por primera vez, de un niña junto a su pareja Ilianet Escaño Valdés. «Pronto comenzaré a entender lo que significa ser padre», explicó González en su Facebook, «pero lo que sé hasta ahora es (por) mi padre y espero hacerlo tan bien como lo hizo conmigo», expresó.

Varios medios independientes internacionales han solicitado entrevista a Elián González, incluida LA PRENSA, pero no se ha obtenido respuesta. Una de las pocas veces que habló con CNN dijo que no profesa ninguna religión pero, de hacerlo, «por supuesto que mi religión sería Fidel. Creo que de haberme quedado en Miami, habría sido la imagen insignia de ese grupo de cubanos que trata de destruir la revolución. Me hubiesen utilizado para eso”.

Y es que Elián González siempre habla con las palabras justas, en el momento exacto, recitando al pie de la letra el discurso de la Revolución que desde niño se le inculcó, pues dice que la historia que conoce es «la del Fidel que me salvó, la del Fidel que nos dio todo lo que tenemos”.