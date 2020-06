Costa Rica establece regla para el paso de nicaragüenses que retornan a su país desde Panamá

La directora de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas, informó que las autoridades del país solo permitirán el paso en caravanas de buses que transportan nicaragüenses desde Panamá y cuyo destino final sea Nicaragua.

«Deseamos informar que existe un procedimiento establecido entre las autoridades de migración de Panamá y de Costa Rica para establecer dentro de una ruta organizada un tránsito de una frontera a otra», explicó Vargas en un video a la Voz de América.

La funcionaria además informó que este procedimiento ya ha sido utilizado de forma muy ordenada con excelentes resultados. Hasta el 26 de junio, 116 personas han cruzado Costa Rica por carretera hasta Nicaragua, según datos suministrados por la Dirección General de Migración y Extranjería a VOA.

Vargas también detalló que para realizar este procedimiento las «personas de Nicaragua pagan su transporte y son escoltadas dentro de los mismos grupos que ya tenemos organizados en conjunto en convoyes hasta la frontera norte, una vez ahí se hacen los tramites migratorio con Nicaragua de forma ordinaria».

La posibilidad que nicaragüenses crucen Costa Rica para llegar a su país se da en momentos en que las fronteras de ese país centroamericano están cerradas desde mediados de marzo y en un contexto en el que algunos nicaragüenses la están pasando mal en Panamá debido a los efectos de la pandemia de esa nación.

«Muchos nicaragüenses nos han manifestado su deseo de irse de Panamá, ya que se han quedado sin dinero por la difícil situación que se vive en el país por la pandemia», contó a la Voz de América el presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados (ARENA) de Panamá, Rafael Rodríguez.

Su organización ha orientado a ciudadanos de ese país sobre los tramites e instituciones a los cuales deben acudir en suelo panameño para tratar temas migratorios.

«Han sido un poco más fluidas las visitas de nicaragüenses a nuestra oficina en los últimos días. Antes de esta caravana, algunos me plantearon la idea de una caravana a pie (como la ocurrida en 2018 con migrantes centroamericanos rumbo a EE. UU.). Les aconsejé que no la hicieran por las estrictas medidas sanitarias, ellos al final me hicieron caso y no la hicieron», recordó Rodríguez.

Además, aclaró que ni él, ni su organización dan salvoconductos o están organizando alguna caravana de buses, después de que este 26 de junio un nicaragüense identificado como Ricardo Mantilla anunciara en entrevista en una televisora panameña que pretende transportar nicaragüenses que están en esa nación en 15 o 20 buses hasta la frontera con Costa Rica el próximo 1º de julio, en lo que denominó la «gran caravana».

De cara esta movilización, las autoridades costarricenses piden a los nicaragüenses tener todos sus documentos en regla antes de llegar a la frontera.

«En este momento lo que sí deseamos advertirles a todas las personas de nacionalidad nicaragüenses es que deben reportarse con la autoridad migratoria respectiva en Panamá para poder organizar su tránsito por el territorio nacional. Es importante destacar que estas personas nicaragüenses, que han efectuado el tránsito, no desean permanecer en Costa Rica, simplemente pasan de Paso Canoas a Peñas Blancas, de frontera a frontera y hacen el ingreso a su país de origen», destacó Vargas.

La posibilidad de movilizar extranjeros por Costa Rica se da después que las autoridades de migración de ese país rechazaron a 26 migrantes extraregionales procedentes de Panamá. Por eso resaltan que los únicos extranjeros autorizados para cruzar por Costa Rica son los nicaragüenses que tengan como destino final su país.

Según un seguimiento hecho por ARENA cerca de 80.000 extranjeros, entre venezolanos, colombianos, salvadoreños, nicaragüenses están esperando poder salir de Panamá en cuanto se abra los aeropuertos debido a la difícil situación que enfrentan.