Nicaragua, que ha minimizado la pandemia, asumirá el Consejo de Ministros de Salud de la región

A partir de julio, Nicaragua, por medio del Ministerio de Salud (Minsa) tendrá a cargo la presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), instancia desde donde se identifican y priorizan los problemas regionales de la salud, y en la especial coyuntura del Covid-19 empuja el Plan de Contingencia Regional aprobado en marzo.

Estas responsabilidades le llegan a Nicaragua en medio de una crisis sanitaria, en el que los epidemiólogos independientes y asociaciones médicas han cuestionado las acciones de su Ministerio de Salud (Minsa) ante el manejo de la pandemia, siendo una de las más significativas, la centralización de pruebas para detectar casos de Covid-19 y la desprotección del personal de salud.

La exministra de salud, Margarita Gurdián, expresó que es contradictorio que el país asuma esa responsabilidad, cuando no está cumpliendo todo lo dispuesto en el plan regional. “Estás indicando-de forma- muy contradictorio, que Nicaragua asuma una secretaría ejecutiva, cuya función es implementar lo que se ha acordado y que el país no lo está cumpliendo, no está dando muestras de cumplirlas”, dijo. “No solamente es contradictorio, sino también es una pena, una vergüenza regional”, expresó.

La rotación

De acuerdo con el Sistema de Integración Centroamericana (Sica), la función de la presidencia Pro-Témpore es de articulación y coordinación entre los Estados Miembros y los órganos, secretarías e instituciones del Sistema para el desarrollo de la agenda de integración por un período de seis meses, según la rotación, que se hace por orden geográfico. Este jueves se anunció que Nicaragua recibiría la de la Comisca, después que Honduras estuvo a cargo.

El plan regional de cara a la Covid se basa en tres ejes: salud y gestión de riesgo; comercio y finanzas, y seguridad, justicia y migración. En el primero establece con respecto a las medidas de manejo de pacientes en cada tipo de casos, “aplicar las medidas para la atención de pacientes, según los lineamientos de la OPS/OMS”, lo que incluye dentro de las acciones “actualizar constantemente las guías de atención nacionales existentes de acuerdo con las recomendaciones específicas de la OMS para la atención de la COVID-19”.

Sin embargo, en Nicaragua no se sabe cuál es el manejo que tiene el Minsa con los pacientes en las unidades de salud. Los familiares de estos deben esperar que los llamen para informarles de su estado, no hay más información.

“No se están siguiendo las medidas de prevención y contención que la OPS está recomendando”, expresó Gurdián, además de las medidas del manejo de los pacientes, la transparencia de la información, la protección individual del personal de salud, sostuvo.

Decisión ya está reglamentada

El epidemiólogo Álvaro Ramírez, explica que la rotación de la presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), que asume Nicaragua ya está reglamentado, existe desde antes de la epidemia de Covid-19, y no está sujeto al manejo que tenga un país frente a una situación de emergencia, como la que se ha presentado en Nicaragua con el nuevo coronavirus. “Eso no lo va a cambiar la coyuntura porque es un acuerdo internacional establecido, al margen de cualquier pandemia”, expresó.

Agregó que aunque, tal vez, sea moralmente inapropiado, por todos los cuestionamientos que se han hecho al Ministerio de Salud (Minsa), legalmente le corresponde, y lo va a asumir. Una de las grandes interrogantes en el país es el impacto real de la Covid-19, puesto que los médicos aseguran que prevalece un subregistro de casos y muertes.