El doble desafío de un joven futbolista: culminar su carrera universitaria y consolidarse para dar el salto al extranjero

Eduardo Narváez acaba de hacer los exámenes de reparación de topografía y estadística, las dos clases que dejó el último semestre de Ingeniería Civil. El delantero del CD Junior divide su tiempo entre los estudios y el futbol. Por la mañana entrena y por la tarde cursa el segundo año de la carrera. Su objetivo es alcanzar el éxito en ambos: sacar el título universitario y desarrollarse futbolísticamente.

«Por descuidado dejé esos dos clases», confiesa Narváez de 20 años. «Pero es difícil llevar el futbol y las clases. Me he retrasado dos años de la Universidad porque entro y me salgo. Es cansado las dos cosas a la misma vez. Después del entreno lo que más quiero es descansar, más cuando salís reventado, y no pudo hacer eso. Solo me baño y me alisto para irme», señala la nueva contratación del Junior que desea ser Ingeniero como su papá Luis Alberto Narváez.

El atacante capitalino está enfocado en volver a levantar su mejor nivel futbolístico y mantenerse estudiando por más difícil que sea porque no quiere perder más tiempo y oportunidades. A inicios de 2019, el Palmares de la Liga de Ascenso de Costa Rica lo llamó para que hiciera pruebas, pero decidió quedarse estudiando y jugando en Liga Primera con el Ferretti. En ese torneo destacó con cinco goles.

«Si iba y pasaba la prueba tenía que quedarme y no podría estudiar allá. Por eso decidí no hacerla porque quiero sacar mi carrera y cuando la culmine tomar las oportunidades», señala Narváez, quien no se arrepiente de la decisión porque sabe que tiene el tiempo y potencial para cumplir sus sueños como hasta la fecha. «Mi meta era empezar a destacar en Primera con 17 o 18 años, pero tuvo una lesión que me frenó en ese momento y lo hice a los 19 y me volvió a lesionar. Ahora estoy bien para volver a mi mejor nivel».

Narváez integró la Sub-17 de 2014 y ha estado en los procesos de Sub-20 y Sub-23. «Por los estudios no seguí en la Sub-20 y Sub-23 porque me chocaban con los horarios de las clases. En la Sub-17 no tuve ese problema porque estábamos estudiando y entrenando en Diriamba. Mi mamá (Johana Barboza) y mi papá me brindaban todo el apoyo porque sabían que era para mi bien profesional», reconoce.

El delantero puede encontrar la plataforma que necesita en el Junior, un plantel que apuesta por jóvenes. Ya demostró en Ferretti que hace goles. «Quiero ser el goleador del torneo, me estoy preparando para eso. Sé que puedo», confiesa Narváez su ambicioso reto. «Y si me llaman a la Selección pido permiso en la Universidad porque es uno de mis grandes anhelos. El otro es jugar en el extranjero cuando cuando saque mi carrera».