¿Lograron los números de Ortega sobre la pandemia convencer a la UE? Nicaragua en la lista preliminar de los ciudadanos que podrán viajar a la Unión Europea

Nicaragua podría ser uno de los 54 países que según el borrador de la lista publicada por Euronews, sus ciudadanos podrían ingresar a la Unión Europea a partir del próximo miércoles 1 de julio, fecha en la que se tiene previsto que abran sus fronteras a terceros países. Estados Unidos, Rusia y Brasil, que encabezan un mayor número de casos de Covid-19 a nivel mundial, se quedarían por fuera, según diversos medios españoles.

De acuerdo con el borrador facilitado al medio de comunicación por fuentes diplomáticas, junto a Nicaragua, Costa Rica sería el otro país Centroamericano, aprobados por la UE. Ambos países son antagonistas en el manejo de la pandemia de Covid-19, ya que mientras el vecino del sur ha tomado medidas para ralentizar la curva de contagio, Nicaragua fomentaba aglomeraciones, que han facilitado la infección del SARS-CoV-2, además de evitar transparentar las cifras de casos y muertes que ha dejado la pandemia.

La decisión de quién entra o no a la UE responde a una combinación de criterios epidemiológicos, según reportó The New York Times. Una de las referencias es el número promedio de nuevas infecciones, en los últimos 14 días, por cada 100,000 personas; en la Unión Europea actualmente es de 16. Para Estados Unidos es 107, Brasil 190 y Rusia 80, según la base de datos del periódico estadounidense. Asimismo aseguran que funcionarios europeos dijeron que los criterios para elaborar las listas “se habían mantenido deliberadamente lo más científicos y no políticos posible”.

Si se toma como referencia solo los datos del Ministerio de Salud (Minsa), Nicaragua sería el segundo país centroamericano, después de Belice que ha reportado menos casos y muertes de Covid-19 en cien días desde que se conoció el primer contagio. Hasta este martes 23 de junio, el Minsa contabilizaba 2,170 casos y 74 fallecidos. Sin embargo, epidemiólogos y asociaciones médicas aseguran que hay un gran subregistro, y las cifras que más se acercan a la realidad del golpe de la pandemia en el país es el del Observatorio Ciudadano de Covid-19, que contabiliza hasta el 24 de junio 6, 775 casos sospechosos y 1, 878 muertes acumuladas.

Según el exdiplomático José Pallais, esta lista, hasta ahora es una propuesta y todavía se deben reunir las autoridades para tomar una decisión final. Indicó que inicialmente es una decisión con base a información-epidemiológica- oficial, pero no solo basta con ello, también considera que podrían entrar en la discusión otros criterios adicionales, así como el peso que puede tener lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han dicho sobre la cooperación de los países.

«Las dos han sido muy críticas sobre la actuación del gobierno de Nicaragua», explicó el también analista político.

El epidemiólogo nicaragüense radicado en Irlanda, Álvaro Ramírez, explica que los datos del gobierno de Nicaragua siempre han sido para la «exportación», ya que han tratado de manejar una buena imagen a nivel internacional en el contexto de la pandemia. «Todos los datos que ellos están publicando es para mantener un nivel internacional de éxito en el manejo de la epidemia. ¿Porqué? porque las autoridades europeas se basan en datos oficiales», expresó el especialista.

Ramírez aclaró que aunque los datos del Observatorio son los más acercados a la realidad no son datos oficialmente reconocidos, por ende «la Unión Europea no va a tomar los datos del Observatorio a menos que existan fuertes acciones políticas decididas de la Unión Europea al no aceptar los datos del gobierno de Nicaragua», sostiene.

Críticas a nivel internacional

Sin embargo, la estrategia de mantenerse como un ejemplo frente a la pandemia no ha sido del todo perfecta para el régimen orteguista. La misma Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha expresado su preocupación sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Nicaragua, principalmente porque no se implementa el distanciamiento social, se siguen convocando concentraciones masivas, e incluso, en una misiva de respuesta a una carta enviada por exministros, en la que se pronunciaban por la inacción del Estado ante la Covid-19, se desveló que tampoco cumple con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

Indicaron que tras conocer los primeros casos de Covid-19, la OPS solicitó al Centro Nacional de Enlace (CNE) en Nicaragua, responsable del intercambio de información según lo dispuesto en el RSI que completara el listado de la OMS para recopilar información preliminar sobre los casos de Covid-19, esto fue el 21 y 28 de marzo.

“Hasta la fecha-en mayo-, el CNE de Nicaragua ha presentado la información requerida de manera irregular”, se lee en la carta firmada por la directora de OPS, Carissa F. Etienne.

Asimismo, tras un poco más de tres meses de pandemia, el Minsa tampoco se ha pronunciado sobre los tres casos importados del nuevo coronavirus en Cuba, se trataba de personas que procedían de Nicaragua a la isla, estas mostraron los sítomas de la enfermedad, también reportaron contagios por contacto, según notificaron las autoridades sanitarias de Cuba.