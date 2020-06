El artículo constitucional que viola Ortega al bloquear ingreso de nicaragüenses al país

Los 96 nicaragüenses que esperaron más de 17 horas en la frontera sur con Costa Rica entre la noche del viernes y este sábado, finalmente lograron ingresar al país, pero aún hay cientos de ciudadanos a la espera de la autorización para regresar a Nicaragua.

Esta situación se da en el contexto de las consecuencias de la pandemia en el país, aunque oficialmente no se han tomado medidas de prevención como el cierre de fronteras.

Este acto del gobierno incumple con los derechos humanos y la Constitución Política de Nicaragua que en su artículo 31, cita: “Los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.

“El Gobierno no sigue la Constitución. El gobierno hace lo que le da la gana pero eso ya lo sabemos Y aunque hubieran decretado un cierre de frontera, a los nicaragüenses los tienen que dejar entrar siempre. La Constitución dice que los nicaragüenses tienen derecho a la circulación en todo el país eso significa que si estás en la frontera, te tienen que dejar entrar”, explicó Norman Caldera, excanciller de Nicaragua.

Esperanzas en el SICA

Después de ver este comportamiento del gobierno, Norman Caldera dijo que espera ver que se mencione este tema en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por parte de los otros países, ahora que Nicaragua cuenta con un representante.

“No hemos visto en el pasado, que Centroamérica se haya estado pronunciando con los problemas que han estado pasando en Nicaragua, excepto tal vez el caso de Costa Rica por su situación muy particular, pero el resto de los países no han dicho esta boca es mía”, expresó Caldera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de sus redes sociales informó tener conocimiento de al menos 500 nicaragüenses, en su mayoría originarias de la costa Caribe, trabajadoras en empresas que realizan cruceros, están varadas en embarcaciones o en Islas vecinas.

En conversación con José Adán Aguerrí, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), sobre el tema de los nicaragüenses varados en la frontera sur de este sábado 27 de junio, comentó que también hay al menos 40 nicaragüenses en Guatemala varados por la pandemia, y que “se hicieron gestiones para que pudieran regresar y tampoco se permitió que regresaran”.

Para permitir el ingreso de los nicas al país el régimen de Ortega ha pedido una serie de requisitos, como la prueba de que estos no han contraído el virus Covid-19 o que los tripulantes lleguen por medio aéreo. Las empresas encargadas de los cruceros han cumplido con cada una de las exigencias, sin embargo, no han recibido respuestas concretas sobre la repatriación.

En declaraciones de los tripulantes de los cruceros y nicas varados en islas vecinas a LA PRENSA, han expresado su deseo y desesperación para regresar a su país y sus familias, pues no entiende porqué el gobierno no les permite el ingreso si no han tomado la medida del cierre de fronteras y ellos están saludables.