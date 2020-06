Carlos Tünnermann: “No es exacta la afirmación que la Alianza Cívica preferiría ir en la casilla de CxL”

Las recientes declaraciones del ex miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, no sentaron bien dentro de esta organización. En entrevista con DOMINGO, Pallais señala que una de las principales razones por las que la Alianza se resistía a firmar los estatutos de la Coalición Nacional fue por qué prefería correr en la casilla del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

Al final la Alianza Cívica firmó los estatutos, pero con la condición de que se agregara un “artículo transitorio” en el que se pedía que ciertas decisiones a lo interno de la Coalición, no fueran tomadas en base a la voluntad de la mayoría, sino en base al consenso.

Carlos Tünnermann Bernheim, coordinador de la Alianza Cívica, salió al paso de las declaraciones de José Pallais, y negó que existiera una conversación sobre un eventual uso de la casilla de Ciudadanos por la Libertad. Señala además desconocer la razón por la que este partido político pese a ser aliado de la Alianza, no quiere ser parte de la Coalición Nacional.

¿Qué opina de las palabras de José Pallais sobre la Alianza y CxL?

No sé por qué el doctor Pallais afirma que la Alianza Cívica prefería la casilla de CxL. Quiero aclarar que en el pleno de la Alianza Cívica no ha estado en discusión el tema de las casillas. Siempre hemos dicho que sobre el tema de las casillas no es este el momento de discutir por una o por otra. Incluso, por eso en el artículo transitorio que se puso en los estatutos de la Coalición Nacional, aparece que el momento oportuno para eso se deberá de decidir por consenso. De manera que no se ajusta a lo cierto, no es exacta la afirmación que la Alianza Cívica preferiría ir en la casilla de CxL.

Pallais dijo que toda la documentación relacionada a la conformación de la Coalición Nacional era del conocimiento de todos ¿por qué se cuestionó la firma de los estatutos unos días antes y la Alianza sacó este artículo de transición de última hora?

Es que en la Coalición Nacional se acordó que, una vez aprobados los estatutos a nivel de la multilateral, pasarían a los organismos que integran la Coalición para que también le dieran su ratificación, y eso fue lo que hicimos nosotros. En ese momento fue que se definió que la comisión política nuestra lo analizará a fondo, y esta hizo unas recomendaciones de que deberíamos agregar estos puntos. Que debería haber consenso en siete u ocho puntos fundamentales, en los cuales no se debería aplicar la regla de la mayoría calificada de los tres cuartos. Sino que deberían ser de consenso, ya que son temas de suma importancia para todos los miembros de la Coalición Nacional.

Luego que se conoció la existencia de este artículo de transición ya se comenzó a hablar de que puede existir “veto” en algunas decisiones dentro de la misma Coalición.

El consenso no implica veto ya que consenso no significa unanimidad. Consenso se refiere que las cosas se discuten, se vuelven a discutir y finalmente se llega a un acuerdo en que cada parte que tenga criterios diferentes ceda un poco de su posición para que todos puedan convivir, con una solución que todos puedan aceptar y que no sea considerada como negativa para ninguno de ellos. El consenso no implica ni veto ni unanimidad.

Si CxL es aliado de la Alianza Cívica ¿por qué no firmó los estatutos de la Coalición Nacional?

Eso hay que preguntárselo a ellos. Nosotros hemos insistidos en invitarlos desde un principio, desde que se lanzó la idea de la creación de la Coalición Nacional los invitamos. CxL es un aliado de la Alianza Cívica, no pertenecen a la Alianza, pero son aliados en el sentido que tenemos reuniones, pero ellos no han tomado decisión. Eso es una cosa que ellos tienen que explicar de por qué no han querido ingresar. Nosotros los hemos invitado y los mismos estatutos dicen que quedan abiertos a cualquier partido político que ya esté organizado para que se integren. Las puertas para CxL están siempre abiertas.

¿Sería un fracaso que al final CxL no ingrese en la Coalición?

No ¿por qué? Si están varios partidos, varias organizaciones de la sociedad civil y ellos tendrán su propio criterio. Pero eso no significa que sería un fracaso para la Coalición Nacional.

Llama la atención que en la ceremonia de los estatutos no firmaran los estudiantes…

Está previsto en los estatutos que hay un sector juvenil como parte de la Coalición. Ahora, los jóvenes tienen que ponerse de acuerdo en como se van a integrar. Por eso el joven que llegó por parte de la UNAB, no quiso firmar hasta que todos se pusieran de acuerdo. Pero el sector juvenil forma parte de la Coalición solo hace falta definir quiénes lo van a integrar.

¿Ha pasado algo luego de la firma de los estatutos?

En el pleno de la Alianza como en los territorios, ha habido muy buena recepción de la decisión final de firmar los estatutos. Sobre todo, en los territorios se miró como una decisión favorable. Siempre hemos pensado que la Coalición Nacional debe estar basada en la unidad de todos los sectores democráticos que se adversan a esta dictadura. La unidad es un imperativo patriótico. Todos los que queremos que esta dictadura no continúe tenemos que unirnos.

Estamos en medio de la pandemia y supuestamente en año preelectoral ¿cuáles son los siguientes pasos de la Coalición?

La Coalición Nacional ha dicho en sus comunicados que el tema de la pandemia de Covid-19 es prioridad para nosotros. Consideramos que el tema de la pandemia es lo que más le interesa en estos momentos al pueblo de Nicaragua. También, la protección de los médicos y el personal sanitario. Mientras se siguen haciendo actividades públicas e invitaciones a participar en una especie de suicidio colectivo, espero que la población no acepte esas invitaciones que son contrarias a la lucha contra la pandemia.