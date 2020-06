El primer jugador de las Grandes Ligas (ganaría 15 millones de dólares) que se niega a jugar por el Covid-19

Mike Leake se está haciendo conocido a nivel mundial, no precisamente por su desempeño como lanzador en la MLB, sino por haber tomado la decisión de no jugar en esta temporada de 60 juegos por el Covid-19. Para el lanzador derecho de Arizona el riesgo es demasiado grande y no quiere colocar en una posición de peligro a su familia. Así lo dio a conocer en un comunicado su agente a través de las redes sociales.

“Durante esta pandemia global, Mike y su familia han sostenido muchas conversaciones sobre si debe jugar esta temporada», señaló el agente de Leake, Danny Horwits. “Han considerado un sinfín de factores, muchos de los cuales son personales para él y su familia. Después de una minuciosa consideración, ha decidido no jugar en 2020. No fue una decisión fácil de tomar para Mike. Le desea la mejor de la suerte y salud a sus compañeros».

En una temporada regular de 162 partidos, Leake tenía estipulado ganar 15 millones de dólares. No obstante, como solo se realizarán 60 desafíos su salario sería de 5.5 millones de dólares este año. A lo largo de su carrera ha ganado cerca de 78 millones dólares.

Leake no ha sido un lanzador de líder de staff, pero se ha sostenido constante en la MLB durante 10 años. A sus 32 años cumula 105 triunfos y 98 derrotas con 4.05 de efectividad y 1,231 ponches en 1,829 entradas. Mientras que su mejor año fue en 2013 con los Rojos al ganar 14 partidos y perder solo siete, siendo su máxima cifra. Luego tienen dos temporadas de 12, dos de 11 y dos de 10 triunfos.