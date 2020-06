¿Qué ha sido de Leonardo «Chimmy» Morales, el nicaragüense que más ruido ha causado en la AMM?

De aquel muchacho un poco inseguro no queda nada. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas en la vida de Leonardo «Chimmy» Morales. Se hizo famoso en Nicaragua de golpe en 2014 cuando compitió en The Ultimate Fighter Latinoamérica. Fue como si se hubiera dormido una noche y cuando despertó su nombre sonaba en cada esquina. Era joven e inmaduro sobre el octágono, con muchas debilidades. No obstante, lo que ha mantenido intacto todo este tiempo son sus ansias de triunfar. En esa época la vida le dio una bofetada al enseñarle las puertas del cielo de ese deportes cuando aún estaba ciego, sin embargo, ahora tiene las herramientas para brillar.

Su manejador Alex Amador no deja de confiar que tarde o temprano encontrará las llaves del Olimpo de las artes marciales mixtas: pelear para UFC o Bellator, las dos promotaras más importantes a nivel mundial. Pero todo el tránsito ha sido lento y más ahora con la pandemia del Covid-19. Mientras eso sucede Morales no solo se dedica a entrenar y a recibir capacitaciones constantemente, sino que se encarga de la Academia Xtreme Combat. «No ha tenido suerte, habíamos firmados para tres o cuatro peleas con la promotora Combates América e iba a debutar para marzo o abril, pero cancelaron todos los eventos que habían», explica Amador.

Peleador completo

Chimmy siempre ha sido un peleador valiente, tener un pasado oscuro en las calles, del cual nunca ha estado orgulloso, le hizo tocar fondo, así que para él el octágono es su vehículo de liberación, de sentirse único, de convertirse en el rey y devorar sin miedo al oponente. No obstante, su condición de peleador «striker», el cual consiste en ser especialista en puños y patadas y débil para pelear en el piso le perseguía como su talón de Aquiles. «Es un peleador completo sabe manejar las situaciones dentro de una jaula, tiene ocho años de carrera y seis años en la academia. Y su trayectoria es de alguien experimentado y ha estado entrenando con gente de alto calibre y en los mejores campamentos del mundo. Todo eso le ha sumado y por la edad que tiene de 27 años sabe cómo utilizar sus recursos. Es integral», señaló Amador.

Te puede interesar: El primer jugador de las Grandes Ligas (ganaría 15 millones de dólares) que se niega a jugar por el Covid-19

Morales tuvo una última aparición en Guatemala por el título de las 145 libras y lo consiguió. Posee tres títulos a nivel de Centroamérica, pero su visión es más allá. En esta jungla demostró que domina. Además, cuando su carrera iniciaba probó lo que es estar cerca de las grandes promotoras y quiere regresar. Una vez que tuvo la miel en los labios su meta es volver a sentirla. «Leonardo tiene récord de 10-3 y siento que en MMA no es como el boxeo para mantenerse activo, pero con todo el talento que tiene desea dar más y no ha sido un peleador golpeado. Está en su mejor momento, entiende de las situaciones más peligrosas que pueden ocurrir en la jaula y se siente con más confianza», agregó.

Según su manejador hubo muchos ofertas por Morales, pero tuvo problemas para conseguir la visa. «Tuvimos miles de oferta y tuvimos problemas de visa y las mejores promotoras de México lo querían y todas las peleas eran por título. Siempre ha estado en los ojos de las mejores promotoras. Fuimos a un mundial a Singapur y les gustó su estilo, hubo pláticas. Es un chavalo humilde que parece faltarse personalidad para explotar, pero es su forma de ser. Pasando el coronavirus es donde mejor se verá. Durante los próximos cinco años veremos lo mejor de él y volverá a la UFC», vaticina el manejador.

Morales quiere irse a dormir otra vez y despertar en grandes escenarios. Esta vez es diferente: ya sabe lo que se necesita, sacrificó tiempo pero alcanzó madurez. Ese joven que un día tenía la calle como su casa, ahora se ve al espejo y sabe que aún le quedan vestigios de su fama, pero, sobre todo, que se convirtió en un ejemplo y aún no termina de escribir su historia.