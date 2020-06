Padre deja atado a un árbol a niño de 9 años como forma de castigo

Los gritos desesperados de un menor de edad, alertaron a los pobladores de la comarca El Aguacate, en Diriamba, quienes en grupo empezaron a buscar el sitio de donde provenían.

Aproximadamente a las 9:00 de la noche del pasado sábado, llegaron a un cultivo de frijoles y maíz y ahí encontraron a un pequeño de 9 años, con sus dos manos atadas a un árbol. Se conoció que fue el padre del pequeño, quien supuestamente lo castigó por ser «rebelde».

Entre lágrimas

La abuela paterna del menor, manifestó entre lágrimas que ella no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. «El niño es malcriado, desobediente, y ya no hayamos qué hacer con él, se va a la calle y viene ya noche, yo no quiero que se lleven a mi hijo preso, él es el sustento de la casa», dijo.

Un tío del pequeño, aseguró que una noche antes del hecho, el niño estaba durmiendo en su casa, pero el papá llegó a traerlo y pidió que nadie se metiera «en su forma de corregir a su hijo».

La Policía se presentó al lugar para realizar las respectivas investigaciones. El padre del niño labora como guarda de seguridad.

