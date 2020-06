Estados Unidos pone fin a venta de armas a Hong Kong

Estados Unidos anunció el lunes (29.06.2020) que dejará de realizar exportaciones de sistemas sensibles de defensa a Hong Kong, en una medida que responde a una restricción de visados que Pekín anunció más temprano en medio de una escalada en torno a la autonomía de la excolonia británica.

«No nos da ningún placer tomar esta acción, que es una consecuencia directa de la decisión de Pekín de violar sus propios compromisos bajo la declaración conjunta sino-británica registrada por la ONU», dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Lea además: Irán emitió orden de arresto contra Donald Trump por muerte de Soleimani

«Ya no es posible para nosotros distinguir entre las exportaciones controladas hacia Hong Kong o China continental», dijo Pompeo en un comunicado.

Today, the United States is ending exports of @StateDeptPM controlled U.S. origin defense equipment and sensitive @CommerceGov controlled dual-use technologies to Hong Kong. If Beijing now treats Hong Kong as “One Country, One System,” so must we.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 29, 2020