El portero de la Selección de Futbol jugará en la Primera División costarricense

El Municipal Grecia de Costa Rica anunció la contratación de Bryan Rodríguez, portero de la Selección de Futbol. El seleccionado jugó en la Liga de Ascenso tica la última temporada con la AD Carmelita, que intentaba regresar a la Primera División y al no lograrlo el jugador buscó mejores oportunidades para seguir desarrollándose.

Rodríguez, de 24 años, nació en Costa Rica de madre nicaragüense. Debutó en la Azul y Blanco en un amistoso ante Guatemala en marzo de 2019 y desde entonces ha integrado el equipo nacional participando en los amistosos contra Bolivia y Argentina, más la Copa Oro de ese año celebrada en Estados Unidos. En los últimos cuatro partidos de la Liga de Naciones se adueñó de la titularidad.

“Es una gran oportunidad, muy agradecido por todo lo que me he podido vivir, viajar a varios encuentros con la Selección de Nicaragua me ha servido y he aprendido bastante, son experiencias que lo marcan a uno como futbolista”, expresó Rodríguez en la nota de prensa del club.

El portero ya estuvo en la Primera División costarricense con Carmelita donde ha estado desde los 19 años. Se espera que tenga minutos porque el actual entrenador de Grecia lo conoce y confía en él.“Ya estuve con Fernando Palomeque es una gran persona y entrenador, estoy deseoso de reencontrarme con él y empezar a entrenar”, dijo Rodríguez.